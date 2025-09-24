Es geht Schlag auf Schlag: Samsung versorgt Preis-Leistungs-Kracher mit Android 16

Samsung zieht das Tempo bei den Android-16-Updates an.

Samsung überrascht Nutzerinnen und Nutzer seines Mittelklassemodells Galaxy A36 mit einem unerwartet schnellen Update. Nur drei Wochen nach dem Start des Beta-Programms steht die stabile Version von One UI 8 auf Basis von Android 16 in Südkorea bereit. Damit endet die Testphase früher als geplant – ursprünglich hatte Samsung den Oktober für den Rollout angepeilt.

Samsung Galaxy A36 erhält großes Software-Update

Mit dem Update auf Android 16 und One UI 8 kommt nicht nur ein neuer Look, sondern auch ein Plus an Sicherheit. Der September-Patch 2025 ist direkt integriert. Dazu kommen überarbeitete Designs für Quick Share, Samsung Internet und die My-Files-App. Außerdem wurden Alarm, Kalender und Erinnerungen mit neuen Verwaltungsfunktionen ausgestattet. Auch die Personalisierungsmöglichkeiten des Systems wachsen weiter, was vor allem bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern beliebt ist.

Im Video zeigen wir euch die wichtigsten Neuerungen von One UI 8:

Aktuell rollt die neue Firmware mit der Kennung A366NKSU2BYI9 in Südkorea aus. Der weltweite Start soll in Kürze folgen. Wer ein Galaxy A36 besitzt, kann den Update-Check in den Einstellungen unter „Software-Update → Herunterladen und installieren“ anstoßen. Nach der Installation startet das Gerät einmal neu, bevor One UI 8 einsatzbereit ist (Quelle: SamMobile).

Samsung hält lange Update-Garantie ein

Samsung verspricht, dass das Galaxy A36 – und auch das Schwestermodell A56 – nach Android 16 noch fünf große Android-Updates erhalten werden. Damit rückt die A-Serie näher an die Premium-Klassen Galaxy S und Fold heran, die bereits ähnliche Update-Garantien haben. Für euch bedeutet das: mehr Zukunftssicherheit und längere Nutzbarkeit der Geräte.

Dass Samsung den Zeitplan beschleunigt, dürfte Fans freuen – und könnte ein Signal sein, dass der Konzern auch in Zukunft Updates flotter liefern will. Gerade in der Mittelklasse, wo Käufer stark auf Preis-Leistung achten, kann dieser Schritt den Unterschied machen, ob man sich für ein Samsung-Handy oder eins von einem anderen Hersteller entscheidet.