„Es ist absurd“: Bahnkunden zahlen fast überall drauf

Greenpeace nimmt Europas Bahnticketpreise auseinander.

Bahn statt Flugzeug klingt nach einer umweltfreundlichen Entscheidung. Doch wer diesen Weg gehen will, zahlt in Europa häufig drauf. Eine Studie zeigt, wie groß die Preisunterschiede wirklich sind.

Greenpeace: Bahnfahren oft teurer als Fliegen

Laut einer neuen Auswertung von Greenpeace ist Bahnfahren auf mehr als der Hälfte der europäischen Fernverbindungen teurer als ein vergleichbarer Flug. Für die Untersuchung hat die Organisation 142 grenzüberschreitende Strecken in 31 Ländern unter die Lupe genommen. In 54 Prozent der Fälle ist der Flug nicht nur schneller, sondern auch günstiger.

Nicht nur die Deutsche Bahn hat ein Preisproblem. Besonders deutlich zeigt sich das Ungleichgewicht auf beliebten Routen Richtung Südeuropa. Wer zum Beispiel von Deutschland nach Spanien, Frankreich oder Italien fährt, muss mit erheblich höheren Kosten rechnen als bei einer Flugreise.

Eine der extremsten Abweichungen betrifft die Strecke Köln–Manchester. Hier hat Greenpeace bei kurzfristiger Buchung einen Bahnpreis von 300 Euro ermittelt, bei nur 20 Euro für den Flug. Damit kostet die umweltfreundlichere Alternative das 15-Fache.

Es gibt aber auch positive Signale: Preise in Richtung Polen, Belgien, Tschechien oder Österreich liegen teilweise unter dem Niveau eines Flugs. Der Gesamteindruck bleibt jedoch negativ: Fliegen wird steuerlich bevorzugt, während Bahnfahrten oft mit Abgaben belastet sind, so Greenpeace.

Fliegen wird belohnt, Bahnfahren bestraft

Greenpeace-Verkehrsexpertin Lena Donat spricht von einem grundsätzlichen Konstruktionsfehler in Europas Verkehrspolitik. „Es ist absurd, dass Reisende in Europa mit üppigen Subventionen und Steuerausnahmen ins klimaschädliche Flugzeug gedrängt werden, während die klimaschonende Bahn mit zig Abgaben belastet wird“, so Donat (Quelle: FAZ).