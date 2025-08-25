eSIM-Funktion bei Galaxy-Smartphones: So erkennt ihr, ob euer Samsung eSIM-fähig ist

Ihr wollt wissen, ob euer Samsung eSIM-fähig ist? Ein Blick in die Einstellungen verrät, ob euer Galaxy-Smartphone die eSIM-Technologie unterstützt.

Die eSIM ersetzt die physische SIM-Karte

Ist euer Samsung eSIM-fähig, benötigt ihr keine physische SIM-Karte, um einen Mobilfunkvertrag hinzuzufügen. Ein kleiner, eingebetteter Chip in eurem Smartphone übernimmt deren Funktion. Statt eine SIM-Karte aus Plastik in den SIM-Karten-Slot des Galaxy-Smartphones einzusetzen, nehmt ihr die Installation direkt in den Geräteeinstellungen vor.

Die eSIM macht das fummelige Hantieren mit Nano-, Mikro- oder Mini-SIM überflüssig. Zudem könnt ihr mehrere digitale SIMs gleichzeitig aktivieren, um Berufliches und Privates getrennt zu halten oder um im Ausland stets im günstigsten Tarif zu surfen.

Ob euer Samsung e-SIM-fähig ist, erkennt ihr in den Einstellungen

Um herauszufinden, ob euer Samsung e-SIM-fähig ist, genügt ein Blick in die Einstellungen eures Galaxy-Smartphones:

Öffnet die „Einstellungen“ eures Smartphones (App mit dem Zahnrad-Symbol). Tippt auf „Verbindungen“. Anschließend auf „SIM-Manager“ tippen. Steht die Option „eSIM hinzufügen“ zur Auswahl, ist euer Samsung eSIM-fähig.

Um sicherzugehen, dass das Gerät eSIM-kompatibel ist, solltet ihr den Verkäufer oder den Hersteller kontaktieren. Auf der Website von Samsung findet ihr eine Liste aller Samsung-Modelle, die die eSIM-Technologie unterstützen (Aufzählung Stand August 2025):

Galaxy A35 Galaxy A54 Galaxy A55 Galaxy Note20-Serie Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold4 Galaxy S20-Serie Galaxy S21-Serie Galaxy S22-Serie Galaxy S23-Serie Galaxy S24-Serie



Um mehrere eSIMs gleichzeitig oder die e-SIM eines anderen Mobilfunkbetreibers zu verwenden, muss das Gerät vom Mobilfunkbetreiber freigeschaltet sein. Derzeit unterstützt Samsung die Verwendung einer eSIM von 1&1, O2, Vodafone und der Telekom.

Die eSIM auf dem Galaxy-Smartphone aktivieren

Um die eSIM auf eurem Samsung-Smartphone zu aktivieren, stehen euch verschiedene Wege offen. Dabei wählt ihr aus einer automatischen Aktivierung durch den Mobilfunkbetreiber, der manuellen Eingabe eines Aktivierungscodes oder dem Scannen eines vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten QR-Codes.

Bevor ihr die eSIM aktiviert und den neuen Mobilfunkvertrag hinzufügt, solltet ihr sicherstellen, dass euer Samsung-Smartphone mit dem Internet verbunden ist. Da für die Nutzung mobiler Daten zusätzliche Kosten anfallen können, solltet ihr eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen.

Die eSIM mit dem QR-Code aktivieren

Bei den meisten Mobilfunkbetreibern erhaltet ihr einen QR-Code, mit dem ihr unkompliziert die embedded SIM aktiviert. Um den neuen Mobilfunktarif hinzuzufügen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die App „Einstellungen“ auf eurem Smartphone. Tippt auf „Verbindungen“. Wählt „eSIM hinzufügen“. Auf „QR-Code scannen“ tippen. Anschließend den QR-Code vom Mobilfunkanbieter scannen.

Nun lädt euer Samsung den Mobiltarif automatisch herunter und aktiviert die eSIM.

Automatische Aktivierung der eSIM

Einige Netzbetreiber ermöglichen die automatische Aktivierung. Dazu weisen sie den Tarif einer embedded SIM zu. Damit das funktioniert, benötigt der Anbieter die EID des Smartphones. Diese findet ihr entweder auf der Verpackung oder auf dem Gerät. Dazu öffnet ihr die „Einstellungen“, tippt auf „Telefoninfo“ und überprüft die „Statusinformationen“.

Um den Mobilfunkvertrag zu aktivieren, braucht es nur ein paar Schritte:

Öffnet die „Einstellungen“ auf eurem Smartphone. Wählt „Verbindungen“. Tippt auf „SIM-Manager“. Anschließend „eSIM hinzufügen“ antippen.

Nun sucht das Smartphone automatisch nach dem verfügbaren Mobiltarif, lädt ihn herunter und aktiviert die digitale SIM.

Das Video von Samsung Deutschland zeigt exemplarisch am Beispiel des Samsung Galaxy S20, wie ihr die eSIM aktiviert:

Mobilfunktarif über den Aktivierungscode hinzufügen

Stellt euch der Mobilfunkbetreiber einen Aktivierungscode zur Verfügung, müsst ihr den Mobilfunkvertrag manuell hinzufügen. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Zu „Einstellungen“ gehen. „Verbindungen“ antippen. Auf „SIM-Manager“ tippen . Wählt „eSIM hinzufügen“ . „Über Aktivierungscode hinzufügen“ antippen. Anschließend den vom Netzbetreiber bereitgestellten Aktivierungscode eingeben .



Das Smartphone lädt den Mobilfunktarif herunter. Die eSIM wird automatisch aktiviert.

