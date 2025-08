eSIM-Verbot in der Türkei: Was man jetzt wissen muss und wie man trotzdem online bleibt

Die türkische Telekommunikationsbehörde BTK hat Anfang Juli 2025 mehrere internationale eSIM-Anbieter gesperrt. Das betrifft vor allem Touristen. Was genau dahinter steckt, wen es trifft und wie ihr trotzdem mit dem Smartphone surfen könnt, erfahrt ihr hier.

eSIM-Sperre in der Türkei: Was ist passiert?

Gerade noch schnell vor dem Urlaub einen günstigen eSIM-Tarif für die Türkei buchen? Das geht seit Kurzem nicht mehr so einfach. Die Türkei hat den Zugang zu den Websites und Apps von acht bekannten eSIM-Anbietern blockiert, darunter Airalo, Holafly, Nomad, Alosim, Mobimatter und weitere (Quelle: Teltarif). Ihr könnt deren Angebote also nicht mehr nutzen, wenn ihr euch bereits in der Türkei befindet.

eSIM-Sperre in der Türkei: Das steckt dahinter Was bedeutet das? Am 10. Juli 2025 hat die türkische Behörde acht internationale Reise‑eSIM‑Anbieter gekappt, darunter Holafly, Airalo, Saily, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim und BNESIM. hat die türkische Behörde BTK den Zugriff aufgekappt, darunter Holafly, Airalo, Saily, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim und BNESIM. Sind eSIMs in der Türkei verboten? Die Technologie eSIM selbst ist nicht illegal – nur die Nutzung dieser bestimmten internationalen Provider ist blockiert. Lokale eSIMs oder bereits aktivierte Profile funktionieren weiter. Was soll das? Offiziell wurden keine Gründe genannt. Möglicherweise stehen eine fehlende lokale Lizenzierung oder steuerliche Probleme der Nutzung im Weg. Zudem könnte die Regierung so die heimische Mobilfunkbranche stärken. Wie wirkt sich das konkret aus? Ihr könnt keine neuen eSIM‑Tarife mehr per App oder Website der blockierten Anbieter in der Türkei buchen, hochladen oder verwalten. Was kann man tun? Bereits installierte Profile, die etwa zu Hause aktiviert wurden, funktionieren in der Regel noch, solange sie gültig sind. Problematisch wird es aber, wenn euer Tarif abläuft oder ihr etwas ändern wollt. Die Schnittstellen sind gesperrt. Alternativ greift ihr auf einen Anbieter direkt aus der Türkei zu. Das bringt allerdings weitere Probleme mit sich: Zum einen können eSIM-Angebote sehr teuer sein, zum anderen funktionieren Tarife mit ausländischen Smartphones nicht zuverlässig. Bei der Anmeldung der SIM wird die , die etwa zu Hause aktiviert wurden, funktionieren in der Regel noch, solange sie gültig sind. Problematisch wird es aber, wenn euer Tarif abläuft oder ihr etwas ändern wollt. Die Schnittstellen sind gesperrt. Alternativ greift ihr auf einen Anbieter direkt aus der Türkei zu. Das bringt allerdings weitere Probleme mit sich: Zum einen können eSIM-Angebote für Touristen sein, zum anderen funktionieren Tarife mit ausländischen Smartphones nicht zuverlässig. Bei der Anmeldung der SIM wird die IMEI-Seriennummer für die Freigabe registriert. Das gilt jedoch nur, wenn man sich länger als 90 Tage in der Türkei aufhalten will.

Neue eSIM-Profile lassen sich dort nicht mehr installieren, verwalten oder aufladen. Die Sperre erfolgt serverseitig. Ihr bekommt also einfach keine Verbindung mehr zu den betroffenen Plattformen. Bereits installierte eSIMs funktionieren aber in den meisten Fällen weiter, solange ihr sie rechtzeitig vor der Abreise aktiviert habt.

Warum das Ganze?

Offiziell gibt es keine klare Begründung seitens der türkischen Behörden. Vermutet wird, dass es um Lizenzfragen, steuerliche Aspekte und den Schutz lokaler Mobilfunkanbieter wie Turkcell oder Türk Telekom geht. Technisch ist eSIM in der Türkei nicht verboten, nur die Nutzung bestimmter internationaler Dienste ist blockiert. Die Strategie scheint also klar: Wer mobil surfen will, soll das über inländische Anbieter tun.

Was heißt das für Reisende?

Wenn ihr plant, eure eSIM erst im Urlaubsland zu aktivieren oder den Tarif dort zu buchen, könnt ihr die Anbieter nicht mehr per App oder Website erreichen. Ohne VPN oder Tricks bleibt ihr also offline. Wer allerdings vorsorgt und die eSIM vor der Reise bucht, aktiviert und testet, sollte auf der sicheren Seite sein (Quelle: Mydealz).

Kritisch wird es dann, wenn der Tarif vorzeitig ausläuft, ihr ein neues Datenpaket buchen wollt oder die eSIM versehentlich gelöscht wird. Da kommt ihr ohne Zugriff auf die Anbieterplattform nicht weiter.

Was könnt ihr tun, um trotzdem online zu bleiben?

Am besten kümmert ihr euch vor der Abreise um alles. Bucht euren eSIM-Tarif rechtzeitig in Deutschland, installiert das Profil und testet die Verbindung einmal über WLAN. Macht euch außerdem einen Screenshot vom QR-Code oder speichert ihn offline, für den Fall, dass ihr ihn später erneut braucht. Viele Dienste schicken euch auch einen Aktivierungscode per E-Mail.

Ein zusätzliches Sicherheitsnetz kann eine VPN-App sein. Damit könnt ihr die Sperre in vielen Fällen umgehen und euch Zugriff auf die Anbieter-Apps verschaffen. Aber Achtung: Das klappt nicht immer zuverlässig. Ihr solltet euch also nicht allein darauf verlassen.

Solltet ihr eure eSIM zu spät aktivieren oder euch erst vor Ort darum kümmern wollen, bleiben noch andere Optionen. Einige Anbieter wie Yesim (beim Anbieter ansehen), BuddySIM oder Simbye sind bislang nicht betroffen, da sie über türkische Partnernetzwerke arbeiten und technisch nicht direkt blockiert werden. Alternativ könnt ihr euch vor Ort auch eine klassische SIM-Karte bei einem der großen Anbieter kaufen. Die gibt es oft schon direkt am Flughafen oder in Handyshops, teilweise auch als eSIM.

Und was solltet ihr lieber lassen?

Verlasst euch nicht auf „das wird schon klappen“. In der Türkei gelten andere Spielregeln als im EU-Ausland. Auch das beliebte EU-Roaming gilt hier nicht. Wer mit seiner deutschen SIM ins türkische Netz geht, riskiert hohe Gebühren. Auch Hotel-WLANs sind kein verlässlicher Ersatz, wenn man unterwegs erreichbar sein will oder Navigation per Maps nutzen möchte. Wer erst vor Ort versucht, eine eSIM zu aktivieren, wird oft schlicht daran gehindert, egal wie viel Datenvolumen noch auf dem Guthaben wäre.

Fazit: Vorbereitung ist alles

Die gute Nachricht zuerst: eSIMs sind in der Türkei nicht grundsätzlich verboten. Ihr könnt sie nach wie vor nutzen, ihr müsst euch nur rechtzeitig drum kümmern. Aktiviert euren Tarif am besten noch zu Hause, speichert alle Zugangsdaten und Codes lokal, testet das Netz, und nehmt im Zweifel eine VPN-App mit. Wer das verpasst hat, kann mit Alternativen wie Yesim oder einer physischen SIM vor Ort trotzdem flexibel bleiben. Es gibt auch Anbieter wie Ay Yildiz, die Reisetarife für die türkische Community in Deutschland anbieten (beim Anbieter ansehen).