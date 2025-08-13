ETF-Erklärung für Einsteiger: Vorteile, Risiken und Tipps zum Start

Ein ETF bietet euch die Option, breit gestreut in viele verschiedene Wertpapiere zu investieren. Hier erfahrt ihr, wofür die Abkürzung steht, wie ETFs funktionieren, welche Chancen und Risiken euch erwarten und unter welchen Bedingungen die Anlageklasse sich für den langfristigen Vermögensaufbau eignet.

Was ist ein ETF? Einfach erklärt

Das Kürzel ETF steht für „Exchange Traded Fund“. Der Fachbegriff bezeichnet einen Investmentfonds, der an der Börse gehandelt wird.

ETFs gibt es für viele verschiedene Anlageklassen (Assetklassen), zum Beispiel werden Aktien-ETFs, Multi-Asset-ETFs, Renten-ETFs, Rohstoff-ETFs und Geldmarkt-ETFs von den Fondsgesellschaften angeboten.

Die ETFs aller dieser Assetklassen haben eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie bilden den zugrundeliegenden Index, also zum Beispiel den Deutschen Aktienindex (DAX), exakt nach und brauchen somit kein aktives Fondsmanagement. Dazu erfahrt ihr später noch mehr.

Für den Anfang ist es ausreichend, wenn ihr wisst, dass ihr mit einem ETF in exakt die Wertpapiere in genau der Gewichtung investiert, wie sie im jeweiligen Index vertreten sind.

Sind ETFs für Anfänger geeignet?

Diese Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten, denn ob ETFs sich für Einsteiger eignen, hängt ganz von der individuellen Vermögenssituation und von der persönlichen Anlagementalität ab.

Wenn ihr langfristig Vermögen aufbauen wollt, bereit seid und den finanziellen Hintergrund habt, um Marktschwankungen auszusitzen, (also nicht zum Verkauf gezwungen seid, wenn es an der Börse einmal nicht gut läuft), könnt ihr beispielsweise von einer Aktien-ETF-Anlage oder einem Aktien-ETF-Sparplan profitieren.

Warum? Weil ihr schon mit kleinen Beträgen, in viele verschiedene Unternehmen und Branchen investiert und somit eine gute Risikostreuung (Diversifikation) im Vergleich zur Anlage in Einzelwerten erzielt.

Bei Sparplänen kommt euch außerdem der sogenannte Cost-Average-Effekt zugute. Indem ihr regelmäßig einen festen Betrag in einen ETF investiert, kauft ihr bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen weniger Anteile. Auf diese Weise macht ihr euch Kursschwankungen gezielt zunutze und erzielt je nach Marktlage einen guten Durchschnittspreis.

Ein Praxistipp in diesem Zusammenhang: Setzt in der Vermögensanlage nie alles auf eine Karte, sondern verteilt euer Kapital so, dass es zu eurer Lebenssituation und zu euren Zielen passt. Achtet darauf, stets genügend Liquidität zu halten, um flexibel auf unerwartete Ausgaben oder Marktchancen reagieren zu können.

Wenn ihr kurzfristige finanzielle Ziele verfolgt, Wert auf Kapitalgarantie legt oder größere Teile eures Vermögens absichern wollt, müsst ihr genau prüfen, ob euer eigenes Risikoprofil und die Eigenschaften und die Assetklasse des gewählten ETFs zueinander passen.

Was sind die Vorteile und Nachteile von ETFs?

Bevor ihr euch für oder gegen die Anlage in ETFs entscheidet, lohnt sich ein Blick auf die Chancen und Risiken. Mit der folgenden Übersicht fassen wir die zentralen Vor- und Nachteile kompakt für euch zusammen:

Chancen und Vorteile von ETFs:

Geringe Kosten: Durch die Kopplung an einen Index ist kein aktives Fondsmanagement nötig.

Durch die Kopplung an einen Index ist kein aktives Fondsmanagement nötig. Diversifikation : Wie bei allen Investmentfonds könnt ihr mit der Anlage euer Risiko streuen und in mehrere Unternehmen und/oder Branchen gleichzeitig investieren, um das Gesamtrisiko zu senken.

: Wie bei allen Investmentfonds könnt ihr mit der Anlage euer Risiko streuen und in mehrere Unternehmen und/oder Branchen gleichzeitig investieren, um das Gesamtrisiko zu senken. Hohe Flexibilität : ETFs sind jederzeit an der Börse handelbar.

: ETFs sind jederzeit an der Börse handelbar. Transparenz : Mit einem Blick auf den Index wisst ihr jederzeit, wie euer Geld gerade investiert ist.

: Mit einem Blick auf den Index wisst ihr jederzeit, wie euer Geld gerade investiert ist. Sicherheit bei Insolvenz der Fondsgesellschaft: Anlagen in ETFs und Investmentfonds sind als Sondervermögen grundsätzlich geschützt und fallen nicht in die Insolvenzmasse.

Risiken und Nachteile von ETFs

Kein aktives Risikomanagement: Was kostentechnisch ein Vorteil ist, kann auf der Risikoseite zum Nachteil werden. Es gibt keinen Fondsmanager, der eingreifen kann, wenn sich der zugrundeliegende Index schlecht entwickelt. Ein ETF macht die gleiche Entwicklung.

Was kostentechnisch ein Vorteil ist, kann auf der Risikoseite zum Nachteil werden. Es gibt keinen Fondsmanager, der eingreifen kann, wenn sich der zugrundeliegende Index schlecht entwickelt. Ein ETF macht die gleiche Entwicklung. Marktschwankungen werden voll mitgemacht : Da der ETF seinem Index folgt, schwankt sein Wert ebenso stark wie der Gesamtmarkt. In Krisensituationen oder bei plötzlichen Einbrüchen an der Börse können auch ETF-Anleger schnell hohe Verluste erleben.

: Da der ETF seinem Index folgt, schwankt sein Wert ebenso stark wie der Gesamtmarkt. In Krisensituationen oder bei plötzlichen Einbrüchen an der Börse können auch ETF-Anleger schnell hohe Verluste erleben. Keine Chance auf Überrendite : Die Rendite liegt immer nahe am Index. Ein ETF wird diesen durch seine Kosten leicht unterschreiten. Wer sich eine größere Rendite als der breite Markt wünscht, braucht andere Strategien.

: Die Rendite liegt immer nahe am Index. Ein ETF wird diesen durch seine Kosten leicht unterschreiten. Wer sich eine größere Rendite als der breite Markt wünscht, braucht andere Strategien. Spezielle ETFs haben oft höhere Risiken: Themen- oder Nischen-ETFs, die nur bestimmte Branchen oder Länder abbilden, bieten weniger Diversifikation. Das kann zu stärkeren Wertschwankungen und höheren Risiken führen.

ETFs gehören zu den flexibelsten und kostengünstigsten Anlageformen am Markt. Wägt die Chancen und Risiken aber genau ab, bevor ihr mit dem Vermögensaufbau startet und holt euch unbedingt professionellen Rat ein.

Und vergesst in der Vorfreude auf gute Wertentwicklungen nicht: Erträge aus ETFs, also realisierte Kursgewinne, Dividenden, Zinserträge und die Vorabpauschale, sind in Deutschland steuerpflichtig.

Es gilt die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, die direkt von der depotführenden Bank einbehalten und ans Finanzamt abgeführt wird.

