Euer Kindle wird platzen: 16 kostenlose Amazon-E-Books jetzt sichern!

Heute gibt’s einige humorvolle Krimis, Liebesschnulzen, brutale Thriller, Weltraumabenteuer, Historisches und Sünde. Die E-Books sind für euch kostenlos und bei einigen lohnt es sich sicher, auf die anderen Bücher der Serie zu warten.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Besser Mit Dir: Spicy Slow Burn als Runaway Holiday Romance mit Forced Proximity (Sammelband 1)

Under the Coral Sky: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance. (Australien-Reihe 5

My Dear Boss: Liebesbriefe an den Millionär (Millionaires NightClub 20)

Die Rückkehr der verlorenen Braut (Kilt & Krone: Die Familie St. Briac 4)

Between flowers & little sandstorms | 'Friends to lovers' & 'First Love' Tropes meets Cozy-Autumn Vi

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Tajael - Tödliche Sünde (Fallen Angels, Buch1)

GEFÄHRLICHE ANZIEHUNG: Ein Militär Reverse Harem Roman (Wolfsmates und Alpha-Herzen– Eine Werwolf-Ro

Sternenblut (Buch 1): Eine Weltraumabenteuer-Progression Serie

Animaris: Der Seelensplitter

Drachenkuss (Fallen Immortals, Buch 1)

Krimis, Romane und Thriller

Der unbekannte Künstler: Rasant, fesselnd und voller unvorhersehbarer Wendungen (Seifert und Theurer

Mordstamtam (Dorfkommissarin Mary ermittelt 10)

Mörderisches Halleluja: Roman (Fackenreuth Krimi 1)

Liebe auf den ersten Mord: Roman

Klappe! Action! Küstenmord! – Humorvoller Nordseekrimi (Lulu ermittelt 1)

DAS KIND

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

MM: Gesucht: Sanfter Daddy (Liebe in der Tap Tavern 2)

Metal Tango: Backstage-Liebe und harter Rock (Metal-Reihe 1)

Herzbeben: New Adult

Caging Memories

Besessen vom Alpha (Die Dixon-Brüder 1)

5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus

Das Vermächtnis von Fee und Hexe - Der Dämonenprinz: Mitreißende High Dark Romantasy (Teil 1)

Verlorenes Land: Ein DDR-Krimi

Das Echo des Rosenmordes

Kein Entkommen (Ein Beth-Drake-FBI-Thriller – Band 1)

Kommissar Dampfmoser und der Käsekönig: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 6

Mein Freund ist der Tod: Retro Thriller

Schlagzeilen mit Todesfolge: Frank Marten recherchiert

"Die Geheimnisse der Deutschen Saucen – 100 Rezepte mit Profi-Tipps für Braten, Fisch, Pasta & Desse

Air Fryer Express: 100 schnelle und gesunde Rezepte in 15 Minuten: ausgewogene Mahlzeiten für vielbe

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

