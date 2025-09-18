Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Euer Kindle wird platzen: 16 kostenlose Amazon-E-Books jetzt sichern!

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute gibt’s einige humorvolle Krimis, Liebesschnulzen, brutale Thriller, Weltraumabenteuer, Historisches und Sünde. Die E-Books sind für euch kostenlos und bei einigen lohnt es sich sicher, auf die anderen Bücher der Serie zu warten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Besser Mit Dir: Spicy Slow Burn als Runaway Holiday Romance mit Forced Proximity (Sammelband 1)
Besser Mit Dir: Spicy Slow Burn als Runaway Holiday Romance mit Forced Proximity (Sammelband 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:54 Uhr
Under the Coral Sky: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance. (Australien-Reihe 5
Under the Coral Sky: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance. (Australien-Reihe 5
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:56 Uhr
My Dear Boss: Liebesbriefe an den Millionär (Millionaires NightClub 20)
My Dear Boss: Liebesbriefe an den Millionär (Millionaires NightClub 20)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:57 Uhr
Die Rückkehr der verlorenen Braut (Kilt & Krone: Die Familie St. Briac 4)
Die Rückkehr der verlorenen Braut (Kilt & Krone: Die Familie St. Briac 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:58 Uhr
Between flowers & little sandstorms | 'Friends to lovers' & 'First Love' Tropes meets Cozy-Autumn Vi
Between flowers & little sandstorms | 'Friends to lovers' & 'First Love' Tropes meets Cozy-Autumn Vi
4,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:03 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Tajael - Tödliche Sünde (Fallen Angels, Buch1)
Tajael - Tödliche Sünde (Fallen Angels, Buch1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:44 Uhr
GEFÄHRLICHE ANZIEHUNG: Ein Militär Reverse Harem Roman (Wolfsmates und Alpha-Herzen– Eine Werwolf-Ro
GEFÄHRLICHE ANZIEHUNG: Ein Militär Reverse Harem Roman (Wolfsmates und Alpha-Herzen– Eine Werwolf-Ro
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:53 Uhr
Sternenblut (Buch 1): Eine Weltraumabenteuer-Progression Serie
Sternenblut (Buch 1): Eine Weltraumabenteuer-Progression Serie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:59 Uhr
Animaris: Der Seelensplitter
Animaris: Der Seelensplitter
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:04 Uhr
Drachenkuss (Fallen Immortals, Buch 1)
Drachenkuss (Fallen Immortals, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:05 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Der unbekannte Künstler: Rasant, fesselnd und voller unvorhersehbarer Wendungen (Seifert und Theurer
Der unbekannte Künstler: Rasant, fesselnd und voller unvorhersehbarer Wendungen (Seifert und Theurer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:55 Uhr
Mordstamtam (Dorfkommissarin Mary ermittelt 10)
Mordstamtam (Dorfkommissarin Mary ermittelt 10)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:55 Uhr
Mörderisches Halleluja: Roman (Fackenreuth Krimi 1)
Mörderisches Halleluja: Roman (Fackenreuth Krimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:55 Uhr
Liebe auf den ersten Mord: Roman
Liebe auf den ersten Mord: Roman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 08:57 Uhr
Klappe! Action! Küstenmord! – Humorvoller Nordseekrimi (Lulu ermittelt 1)
Klappe! Action! Küstenmord! – Humorvoller Nordseekrimi (Lulu ermittelt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:00 Uhr
DAS KIND
DAS KIND
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:02 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

MM: Gesucht: Sanfter Daddy (Liebe in der Tap Tavern 2)
MM: Gesucht: Sanfter Daddy (Liebe in der Tap Tavern 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:26 Uhr
Metal Tango: Backstage-Liebe und harter Rock (Metal-Reihe 1)
Metal Tango: Backstage-Liebe und harter Rock (Metal-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:06 Uhr
Herzbeben: New Adult
Herzbeben: New Adult
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 03:24 Uhr
Caging Memories
Caging Memories
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 04:22 Uhr
Besessen vom Alpha (Die Dixon-Brüder 1)
Besessen vom Alpha (Die Dixon-Brüder 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 06:07 Uhr
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 09:41 Uhr
Das Vermächtnis von Fee und Hexe - Der Dämonenprinz: Mitreißende High Dark Romantasy (Teil 1)
Das Vermächtnis von Fee und Hexe - Der Dämonenprinz: Mitreißende High Dark Romantasy (Teil 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 04:13 Uhr
Verlorenes Land: Ein DDR-Krimi
Verlorenes Land: Ein DDR-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:36 Uhr
Das Echo des Rosenmordes
Das Echo des Rosenmordes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 04:52 Uhr
Kein Entkommen (Ein Beth-Drake-FBI-Thriller – Band 1)
Kein Entkommen (Ein Beth-Drake-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:58 Uhr
Kommissar Dampfmoser und der Käsekönig: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 6
Kommissar Dampfmoser und der Käsekönig: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 6
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:49 Uhr
Mein Freund ist der Tod: Retro Thriller
Mein Freund ist der Tod: Retro Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:46 Uhr
Schlagzeilen mit Todesfolge: Frank Marten recherchiert
Schlagzeilen mit Todesfolge: Frank Marten recherchiert
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 04:27 Uhr
"Die Geheimnisse der Deutschen Saucen – 100 Rezepte mit Profi-Tipps für Braten, Fisch, Pasta & Desse
"Die Geheimnisse der Deutschen Saucen – 100 Rezepte mit Profi-Tipps für Braten, Fisch, Pasta & Desse
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 05:44 Uhr
Air Fryer Express: 100 schnelle und gesunde Rezepte in 15 Minuten: ausgewogene Mahlzeiten für vielbe
Air Fryer Express: 100 schnelle und gesunde Rezepte in 15 Minuten: ausgewogene Mahlzeiten für vielbe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2025 07:37 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

