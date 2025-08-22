Euer Smart-TV erstellt jede Sekunde heimlich Screenshots – das könnt ihr dagegen tun

Smart-TVs sind heute Standard in deutschen Haushalten. Was viele aber nicht wissen: Im laufenden Betrieb schicken die Geräte Screenshots an die Server der Hersteller.

Wann werden Screenshots erstellt?

Forschende aus England, Spanien und den USA haben in einer Studie herausgefunden, dass smarte Fernseher von Samsung und LG mehrmals pro Sekunde Screenshots erstellen (zur Studie). Im Fall von Samsung alle 500 Millisekunden, bei LG alle zehn Millisekunden.

Bei Samsung gehen die gesammelten Screenshots jede Minute an einen Server, LG schickt die angefertigten Bilder alle 15 Sekunden nach Hause. Ausgenommen sind davon Drittanbieter-Apps wie Netflix oder gespiegelte Inhalte von externen Geräten.

Anders verhält es sich beim Antennenfernsehen oder bei Geräten, die per HDMI an den Smart-TV gekoppelt sind. Demnach betrifft das also auch angeschlossene Spielekonsolen oder Laptops.

Darum machen Smart-TVs im Hintergrund Screenshots

Grund für die in regelmäßigen Abständen erstellten und verschickten Screenshots ist – wie könnte es anders sein – Werbung. Die als Automatic Content Recognition (ACR) bekannte Funktion wertet das Sehverhalten aus und spielt dann gezielt Werbung aus (via FraunhoferSIT).

Die Screenshot-Funktion deaktivieren

Allerdings lässt sich die voreingestellte Funktion abschalten. Dafür müssen sich die Nutzer aber durch die Einstellungen ihrer TV-Geräte hangeln. Laut der Studie müssen dafür sechs bis elf Optionen deaktiviert werden.

Bei Samsung-Geräten findet ihr die Funktion über „Support“ und „Nutzungsbedingungen“ unter dem Namen „Viewing Information Services“.

LG hingegen verbirgt das ACR unter der wenig aussagekräftigen Bezeichnung „Live Plus“.

Hersteller schon lange in der Kritik

Untersucht wurden in der Studie lediglich Geräte von LG und Samsung. Bei anderen Herstellern könnte die ACR-Funktion aber ebenso ab Werk aktiviert sein. Wem am Datenschutz gelegen ist, sollte sich also mit den Einstellungen seines TVs beschäftigen.

Dass Smart-TVs in Sachen Datenschutz in der Kritik stehen, ist aber nichts Neues. Schon 2020 attestierte das Bundeskartellamt den Herstellern in einer Untersuchung „schwerwiegende Transparenzmängel“.

