Euer Smart-TV macht heimlich Screenshots: So schaltet ihr es ab

Ihr schaut fern – und euer Fernseher schaut mit: Moderne Smart TVs machen heimlich im Sekundentakt Screenshots von allem, was auf dem Bildschirm passiert. So schaltet ihr die unerwünschte Schnüffelei ab.

Smart TV: Was im Verborgenen passiert

Forscher aus mehreren Ländern haben herausgefunden, dass Smart TVs von Herstellern wie Samsung und LG mehrmals pro Sekunde Screenshots vom Bildschirm machen (via BR24).

Solche Bilder (und auch Töne) werden für eine automatische Inhaltserkennung, „Automatic Content Recognition“ oder kurz ACR, genutzt. Die Hersteller wollen damit euer Nutzungsverhalten verfolgen, um euch gezielt personalisierte Werbung zu zeigen.

Das Besorgniserregende: Diese Funktion läuft nicht nur beim normalen Fernsehen, sondern auch dann, wenn ihr eine Spielekonsole oder einen Laptop per HDMI-Kabel an euren Fernseher anschließt. Nur Inhalte aus manchen Apps wie Netflix oder YouTube sind oft ausgenommen.

So schaltet ihr die unerwünschten Screenshots ab

Zum Glück könnt ihr diese Datensammlung in den Einstellungen eures Fernsehers stoppen. Die entsprechenden Menüpunkte sind aber oft nicht leicht zu finden. So geht ihr vor:

Automatische Screenshots bei Samsung-Fernsehern ausschalten

Öffnet die Einstellungen eures TVs.

eures TVs. Navigiert zu „Support“ und dann zu „Nutzungsbedingungen“ .

und dann zu . Deaktiviert dort die Option „Viewing Information Services“.

Automatische Screenshots bei LG-Fernsehern ausschalten

Drückt die Einstellungen-Taste auf der Fernbedienung.

auf der Fernbedienung. Wechselt zu „Alle Einstellungen“ > „Allgemein“ .

> . Geht dort zu „Zusätzliche Einstellungen“ und schaltet die Funktion „Live Plus“ aus.

Weitere Tipps für eure Privatsphäre

Neben dem Abschalten von ACR solltet ihr auch diese Einstellungen überprüfen:

Deaktiviert das Mikrofon eures Fernsehers, falls es eine Sprachsteuerung hat.

eures Fernsehers, falls es eine Sprachsteuerung hat. Klebt die integrierte Kamera ab, falls euer TV-Modell eine hat.

ab, falls euer TV-Modell eine hat. Nutzt die Datenschutzeinstellungen eures Geräts, um die Sammlung von Nutzungsdaten komplett zu unterbinden.

Eine gute Alternative ist auch, die Smart-Funktionen des Fernsehers gar nicht zu nutzen. Stattdessen könnt ihr externe Streaming-Geräte wie einen Apple TV oder einen Fire TV Stick anschließen. Diese bieten oft bessere Datenschutzeinstellungen.