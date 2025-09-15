Eure Samsung-Smartwatch spinnt rum? Kleiner Kniff sorgt für schnelle Abhilfe

So läuft die Galaxy Watch wieder flüssig.

Wenn eure Samsung-Smartwatch träge reagiert, der Akku schwächelt oder Apps abstürzen, kann das am Cache liegen. Temporäre Dateien belasten das System. Doch mit wenigen Handgriffen lässt sich der Speicher leeren und die Uhr arbeitet wieder spürbar schneller.

Cache löschen bei Samsungs Galaxy Watches

Mit jeder App, jeder Funktion und jedem laufenden Hintergrunddienst sammeln sich Datenreste an. Normalerweise verwaltet die Galaxy Watch den Speicher automatisch, doch die Systemoptimierung stößt ab und zu auch an Grenzen. Wenn der Cache überfüllt bleibt, entstehen gleich mehrere Probleme: kürzere Akkulaufzeiten, Ruckler und verzögerte Eingaben. Betroffen sind nahezu alle Modelle, von den älteren Generationen bis zur Galaxy Watch 8.

Ein leerer Cache wirkt dabei wie ein Neustart auf tieferer Ebene. Während ein einfacher Neustart nur kurzfristig für Besserung sorgt, werden durch das Bereinigen alte oder fehlerhafte Dateien vollständig entfernt. Die Bedienung fühlt sich direkt reaktionsschneller an.

So löscht ihr den der Cache der Galaxy Watch

Der Vorgang ist schnell erledigt: Zunächst solltet ihr über das Symbol der zuletzt geöffneten Apps alles schließen, was im Hintergrund läuft. Mit einem weiteren Tipp auf „Alle schließen” werden auch die versteckten Prozesse entfernt, die Speicher belegen.

Für eine gründlichere Reinigung öffnet ihr dann die Einstellungen, wählt den Bereich „Gerätewartung“ oder „Gerätepflege“ aus und tippt unter „Speicher“ auf „Jetzt bereinigen“. Nach wenigen Sekunden sind unnötige Dateien verschwunden.

Die Maßnahme lohnt sich vor allem, wenn ihr die Smartwatch von Samsung schon länger nutzt und sie im Laufe der Zeit spürbar langsamer geworden ist. Das Leeren des Caches verhindert, dass die Smartwatch unnötig gebremst wird. Wer hier regelmäßig aufräumt, kann nicht nur die Akkulaufzeit verlängern, sondern auch künftige Probleme vorbeugen (Quelle: ZDNet).