Euro-Zeichen (€) am PC und Handy schreiben

Das Euro-Zeichen (€) gehört in Europa wohl zu einem der häufigsten Sonderzeichen, die wir im Alltag benötigen. Wie ihr das Euro-Symbol ganz einfach in Windows, macOS, Android und iOS schreiben könnt, erfahrt ihr hier.

Euro-Zeichen am Handy (Android & iOS) schreiben

Auf den Standard-Tastaturen von Android und iOS fügt ihr das Euro-Symbol gleichermaßen ein:

Öffnet die virtuelle Tastatur auf eurem Smartphone. Tippt unten links auf den Button 123 , um das Zahlen- und Sonderzeichenmenü zu öffnen. Hier findet ihr das Euro-Zeichen als eigene Taste € .

Wenn ihr eine andere Tastatur installiert oder eine andere Standard-Sprache eingestellt habt, kann es sein, dass sich das Euro-Symbol hinter einem anderen Währungssymbol verbirgt. In dem Fall müsst ihr dann die Taste mit dem entsprechenden Währungssymbol wie $, £, ¥ gedrückt halten, um das € setzen zu können.

Alternative Methode

Je nach installierter Tastatur könnt ihr das Euro-Symbol auch über einen der Buchstaben setzen. Ihr findet das €-Zeichen dann hier:

Apple-Standardtastatur: Haltet die Taste d und wischt nach unten.

Haltet die Taste und wischt nach unten. Gboard: Haltet d für einen Moment gedrückt.

Haltet für einen Moment gedrückt. Microsoft SwiftKey: Haltet x für einen Moment gedrückt.

Euro-Zeichen am PC (Windows & macOS) einfügen

Je nachdem, ob ihr Windows oder macOS als Betriebssystem nutzt, gibt es verschiedene Tastenkombinationen, um das €-Symbol zu schreiben. Natürlich könnt ihr bei beiden Betriebssystemen auch einfach das Euro-Zeichen kopieren und an die jeweilige Stelle einfügen.

€-Symbol unter macOS

Mit einem Apple-Computer schreibt ihr das Euro-Zeichen einfach mit der Tastenkombination: Alt + E

€-Symbol unter Windows

Unter Windows habt ihr mehrere Möglichkeiten und Tastenkombinationen, um ein Euro-Zeichen einzufügen. Ihr könnt eine der folgenden drei Tastenkombinationen nutzen:

Alt Gr + E

+ Strg + Alt + E

+ + Alt + 0 1 2 8 (auf dem Ziffernblock)

Alternativ könnt ihr in Windows 10 und 11 aber auch jederzeit mit der Tastenkombination Win + . die Emoji- und Sonderzeichentastatur öffnen. Scrollt dann unter Symbole zu den Währungssymbolen. Hier findet die Zeichen für Euro, US-Dollar, Pfund, Yen und mehr.

Euro-Zeichen in Microsoft Office (Word, Excel) & LibreOffice (Writer, Calc) einfügen

Alle Symbole und Sonderzeichen sind in einem eigenen Fenster zu finden (© Screenshot: GIGA)

Je nachdem, welches Betriebssystem ihr verwendet, könnt ihr in Word, Excel oder LibreOffice die oben angegebene Tastenkombination nutzen, um das Euro-Symbol zu schreiben. Ihr findet in den Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen aber auch das hilfreiche Symbol- und Sonderzeichenmenü.

Klickt dazu einfach auf den Reiter „Einfügen“ und dann auf „Ω Symbol“ → „Ω Weitere Symbole…“ (Microsoft Office) beziehungsweise direkt auf „Sonderzeichen…“ (LibreOffice). In dem Menü findet ihr alle Sonderzeichen und Symbole, die euer Office-Programm beherrscht.