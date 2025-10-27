Evil Google: Der Suchgigant verrät seine Herkunft – und droht dabei das Web zu zerstören

Google beutet das offene Web aus, um seine KI voranzutreiben. Das ist ein großer Fehler.



Ein Kommentar von Claudio Müller

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Googles Suchmaschine ist das zentrale Nervensystem des Internets. Sie macht Inhalte auffindbar, die andere geschaffen haben. Texte, Blogs, Nachrichten, Wikipedia, Foren: das gesammelte Wissen (und Unwissen) der Menschheit, gebündelt in einem Index. Ein geniales Produkt, das Google zu einem der größten Unternehmen der Welt gemacht hat.

Mit den AI Overviews (zu Deutsch: Übersicht mit KI) und dem neuen KI-Modus in der Suche wandelt sich dieses Produkt jedoch. Die KI präsentiert Antworten direkt im Suchfeld, die auf von Menschen geschaffenen Inhalten basieren. Nutzer müssen die Originalseiten dafür nicht mehr besuchen. Der Sprung von der Suchmaschine zur Antwortmaschine ist damit vollzogen. Und das ist ein gewaltiges Problem für das Web.

Google bietet eine Wahl an, die keine ist

Website-Betreiber können sich zwar dafür entscheiden, ihre Inhalte nicht für das Training von Googles KI freizugeben. Dazu müssen sie lediglich den Google-Extended genannten Crawler ausschließen.

Doch dieser Mechanismus betrifft nur das Training der Gemini-KI, nicht aber die KI-Funktionen der Google-Suche selbst. In einem US-Gerichtsverfahren bestätigte ein Google-Manager kürzlich, dass Inhalte, die über Google-Extended vom KI-Training ausgeschlossen wurden, trotzdem für die AI-Overviews und den KI-Modus in der Suche genutzt werden (Quelle: Bloomberg).

Um das zu verhindern, müsste man den Google-Bot komplett ausschließen. Blöd nur: Wer das Crawling blockiert, taucht überhaupt nicht mehr im Such-Ranking auf und verliert Reichweite. Mit anderen Worten: Sichtbarkeit gibt es nur gegen Inhalte.

Vom Geld betäubt

Google scheint vergessen zu haben, wem es seinen Erfolg verdankt. Das Unternehmen wurde erfolgreich, weil es die vielen Stimmen sichtbar machte, ohne sie sich einzuverleiben.

Diese Erinnerung scheint im Google-Hauptquartier in Mountain View unter einem gigantischen Berg von Werbedollars begraben zu sein. Geld, das Google nur dank des freien Zugriffs auf nahezu alle Webinhalte verdienen konnte.

Das soll kein romantisches Gejammer sein, sondern ein Appell an Googles Vernunft. Wenn immer weniger Wissen im Web veröffentlicht wird, weil sich der Aufwand für Urheber nicht mehr lohnt, verlieren auch Googles Produkte langfristig an Qualität. Denn so gut KI auch bestehende Inhalte verarbeiten kann, sie kann keine Informationen wiedergeben, die sie nicht irgendwoher bekommen hat.

Schon heute sind die KI-Inhalte nicht immer hilfreich. Wie ihr sie in der Google-Suche ausschaltet, zeigen wir euch hier oder im folgenden Video:

Zeit für ein faires Gegengeschäft

Google steht damit vor einer einfachen Wahl: Das offene Internet für einen kurzfristigen Entwicklungsschub seiner KI-Produkte aushöhlen – oder eine Lösung anstreben, die das Ökosystem Internet mit allen Autoren, Videoproduzenten und anderen Content Creators am Leben erhält und damit das langfristige Überleben aller Beteiligten ermöglicht.

Google ist noch immer der größte Player in der Informationsverbreitung und sollte daher auch ein Vorreiter dafür sein, die Schöpfer der Inhalte fair zu beteiligen, statt sie schleichend zu ersetzen. Nicht als Akt der Wohltätigkeit, sondern aus Eigeninteresse.