Ex-VW-Chef knöpft sich Elon Musk vor und trifft genau ins Schwarze

Elon Musk soll „rechtsradikal“, „antidemokratisch“ und „ein Feind Europas“ sein – Ex-VW-Chef Herbert Diess rechnet ab.

„Er ist ein Feind Europas.“ Mit dieser Ansage zieht Herbert Diess, Aufsichtsratsvorsitzender beim deutschen Halbleiterhersteller Infineon und früherer VW-Konzernchef, ein klares Fazit über Tesla-Chef Elon Musk.

Diess rechnet ab: Tesla-Chef kommt nicht gut weg

Gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung erklärt er auch, warum er Musk heute so kritisch sieht (via Focus): „Er hat sich zum Feind unserer Werte, unserer Demokratie und unserer Gesellschaft gemacht, und sich gegen Offenheit und Toleranz gestellt. Politisch hat er sich als rechtsradikal und antidemokratisch positioniert.“

Es ist eine schonungslose Abrechnung mit Musks zeitweiser Rolle als enger Berater der US-Regierung. Auch seine Einmischungen in die Politik mehrerer anderer Länder, darunter in die deutsche, dürften zu Diess’ klarem Urteil geführt haben.

Tesla leidet unter Musk – aber nicht nur

Mit seinen öffentlichkeitswirksamen Auftritten habe Musk nicht nur seinem eigenen Ansehen geschadet, sondern auch der E-Auto-Marke Tesla. Deren Verkäufe gehen seit Monaten massiv zurück, vor allem in Europa. Dafür gibt es laut Diess aber noch mehr Gründe:

„Die Schwäche Teslas ist nicht überwiegend durch das politische Verhalten des Chefs begründet, sondern der Vorsprung Teslas ist in den letzten Jahren auch durch den Eintritt der Chinesen deutlich geschrumpft. Die Marke hatte zu wenig Aufmerksamkeit und war nicht mehr innovativ genug.“ VW verkaufe inzwischen doppelt so viele Elektroautos wie Tesla. Noch vor zwei Jahren wäre das nicht vorstellbar gewesen.

Etwas Gutes findet Diess aber noch immer an Elon Musk, mit dem er sich auch während seiner Zeit als VW-Chef gut verstanden hatte: „Er hat unglaubliche Pionierleistungen zustande gebracht.“ Auf Tesla komme es dabei gar nicht an. „Die größere Leistung ist das Raumfahrtunternehmen SpaceX, mit dem Landen der Raketenstufen, mit dem Satellitennetzwerk. Das ist eine Innovationshöhe, die nur wenige Menschen erreicht haben.“