Excel: Tage zählen und berechnen – so geht's

In Excel könnt ihr die Tage zwischen zwei Datumsangaben berechnen lassen. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Tage in Excel zählen

Um in Excel Tage zu zählen, nutzt ihr die Formel:

=TAGE(Zieldatum;Ausgangsdatum)

Beispiel:

Tage zählen zwischen dem 18.07.2017 und dem 25.07.2017.

So zählt ihr Tage in Excel.

So geht's:

Für die Formel müssen in separaten Zellen zwei verschiedene Daten stehen. Tragt die Formel in einer Zelle ein und gebt für Zieldatum und Ausgangsdatum die Zellen an, in denen die beiden Datumsangaben stehen. In unserem Beispiel geben wir in die Zelle B4 die Formel =TAGE(B1;B2) ein. Als Ergebnis wird uns korrekt 7 ausgegeben.

Tipp: Ihr könnt in eine Zelle die Formel =HEUTE() eintragen. Dann wird dort immer das jeweilige Systemdatum eingetragen. Mit der Formel =TAGE(HEUTE();A1) erhaltet ihr die Anzahl der Tage von einem Datum in der Zelle A1 bis zum aktuellen Datum.

Anzeige

Anzahl der Tage zwischen zwei Datumsangaben zählen

Habt ihr in zwei Zellen das Start- und Enddatum, könnt ihr auch die Anzahl der Tage berechnen. Zieht dafür das End- vom Startdatum ab. Nehmen wir an, die Angaben befinden sich in den Zellen B1 und A1, lautet die Formel also:

=B1-A1

Achtet darauf, dass beide Zellen als Datum formatiert sind.

Anzeige

Bestimmte Anzahl von Tagen in einem Bereich zählen

Wenn ihr zum Beispiel in Spalte A eine Liste mit Datumswerten habt (zum Beispiel im Bereich A1:A100), könnt ihr zählen, wie viele davon in einem bestimmten Zeitraum liegen, zum Beispiel im Juli 2025:

=ZÄHLENWENN(A1:A100;">=01.07.2025") - ZÄHLENWENN(A1:A100;">31.07.2025")

Werktage zählen (ohne Wochenenden)

Ihr könnt auch Arbeitstage berechnen. Das sind die Tage abzüglich Wochenende und Feiertagen. Dafür nutzt ihr die Formel:

=NETTOARBEITSTAGE(Zieldatum;Ausgangsdatum;Feiertage).

Lasst ihr die Angabe „Feiertage“ am Ende weg, werden diese Tage in das Ergebnis mit einbezogen.

Anzeige

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie sich in Excel fortlaufende Datumsangaben ohne Wochenende anzeigen lassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.