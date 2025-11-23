Exklusiv für Android-Nutzer: Neues Google-Abo startet in Deutschland

Google AI Plus ist da.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit AI Plus bringt Google gerade ein neues Abo nach Deutschland, das Zugriff auf exklusive Funktionen rund um die Gemini-KI bietet. Im Mittelpunkt stehen gebündelte Werkzeuge für die Text- und Videobearbeitung.

Anzeige

Google: KI-Abo AI Plus für Android-Nutzer

Herzstück von AI Plus ist der Zugang zur Gemini-App in einer leistungsstärkeren Pro-Version. Nutzer erhalten damit laut Google erweiterte Recherche-Funktionen, die sich vor allem für aufwendige Textprojekte oder komplexe Fragestellungen eignen.

Auch das Schreibtool NotebookLM ist Teil des Pakets. Es dient als digitaler Notizblock mit KI-Unterstützung und soll dabei helfen, Inhalte aus verschiedenen Quellen übersichtlich zusammenzufassen. NotebookLM hat zuletzt auch einen „Deep Research“-Modus erhalten und kann nun mit Word- und PDF-Dateien umgehen.

Bei Videos geht Google ebenfalls einen Schritt weiter. Mit Flow als Teil von AI Plus können Ideen zu Filmszenen als visuelle Entwürfe umgesetzt werden, inklusive Storyboard-Elementen. Whisk erlaubt wiederum die Umwandlung von Bildern in Videos.

Beide Werkzeuge basieren auf Googles Veo-Modell in der aktuellen Version und nutzen ein monatliches Punktekonto, das im Abo enthalten ist. Ist das Guthaben aufgebraucht, müssen Nutzer warten oder kostenpflichtig aufstocken.

Anzeige

Google AI Plus kostet 7,99 Euro im Monat

Google AI Plus ist in Deutschland regulär für 7,99 Euro im Monat zu bekommen (Quelle: Google One). Zum Einstieg bietet Google die ersten zwei Monate zum halben Preis an. Die KI-Funktionen benötigen ein Android-Smartphone mit aktivem Google-Konto.

Das Abo richtet sich laut Google an kreative Köpfe, die auf ihrem Handy ohne Umwege Inhalte erstellen wollen. Ob sich AI Plus langfristig durchsetzt, hängt auch davon ab, wie Google mit der Begrenzung der KI-Nutzung (Credits) umgeht und welche Extras künftig noch dazukommen.