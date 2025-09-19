Exklusiv für GIGA-Leser: Kleines Kraftwerk macht aus eurem Balkon eine Powerstation

Von Kleines Kraftwerk gibt es jetzt exklusiv für GIGA-Leser ein Balkonkraftwerk-Duo-Komplettpaket mit 900 Wp zum unschlagbaren Preis von 319 Euro.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Duo-Komplettpaket von Kleines Kraftwerk kommt mit zwei bifazialen Solarmodulen (2x 450 Wp). Zum Einsatz kommt die neueste Technologie aus dem Jahr 2025, die zu einer überdurchschnittlich hohen Effizienz mit bis zu 30 Prozent mehr Leistung führt (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen). Für den VDE-konformen Anschluss ist ein 5-Meter-Stromanschlusskabel mit Schutz-Kontakt-Stecker inklusive. Alternativ und gegen Aufpreis sind längere Kabel oder Wieland-Anschlusskabel unterschiedlicher Länge erhältlich.

Anzeige

Ebenfalls gegen Aufpreis bekommt ihr zu dem Duo-Komplettpaket eine sichere Halterung (Made in Germany und staatlich geprüft). Kleines Kraftwerk gewährt euch außerdem 25 Jahre Garantie.

Kleines Kraftwerk Duo-Komplettpaket Statt 549 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 14:28 Uhr

Von Powerbank zu Powerstation: Der Balkon als XXL-Gadget

Smartphones, Laptops und Kopfhörer begleiten uns täglich – und genauso selbstverständlich ist inzwischen die Powerbank in der Tasche. Doch was, wenn man diesen Gedanken in groß denkt? Euer Balkon kann heute viel mehr sein als nur ein Ort zum Chillen. Mit einer modernen Powerstation wird er zum echten XXL-Gadget: praktisch, nachhaltig und ein Statement in Sachen Energieunabhängigkeit

Anzeige

Vom Hosentaschen-Stromspeicher zum Balkonkraftwerk

Die Powerbank ist die kleine Schwester der Powerstation. Während erstere genug Saft für euer Handy liefert, kann eine Powerstation gleich euer ganzes Leben „on the go“ mit Energie versorgen – von Küchengeräten über E-Bikes bis hin zu Gaming-Laptops.

In Kombination mit einem Balkonkraftwerk wird euer Balkon so zur Energiequelle: Die Solarmodule laden tagsüber eure Powerstation auf, die wiederum abends für Strom sorgt. Statt Strom nur ins Netz einzuspeisen, speichert ihr ihn – und nutzt ihn genau dann, wenn ihr ihn braucht.

Kleines Kraftwerk Duo-Komplettpaket jetzt ab 319,00 € bei Kleines Kraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 14:28 Uhr

Mit einem Balkonkraftwerk seid ihr nicht nur nachhaltiger unterwegs, sondern auch unabhängiger. Ob Stromausfall oder einfach der Wunsch nach mehr Autarkie – euer Balkon liefert euch die nötige Energie. Gleichzeitig entlastet ihr das Stromnetz und senkt eure eigene Rechnung.