Exklusiv fürs iPhone: Apple sorgt für mächtig Wumms in euren Händen

Wenn euer iPhone plötzlich mitfährt – dieses Apple-Feature müsst ihr erlebt haben.

Schon gewusst? Apple bringt den Kinotrailer zum Rennsport-Blockbuster „F1“ mit Brad Pitt nicht nur auf den Bildschirm, sondern direkt in eure Hände. Dank einer neuen Funktion in der Apple-TV-App vibriert euer iPhone passend zur Action auf dem Display – ein haptischer Trailer, der erstmals echtes Rennfeeling vermittelt. Und das ist nicht nur ein nettes Gimmick: Der Film selbst ist mittlerweile ein echter Erfolg und hat weltweit bereits über 552 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt – mehr als alle bisherigen Apple Original-Filme zusammen.

Haptischer Trailer: Nur auf dem iPhone

Der Begriff klingt sperrig, aber das Erlebnis ist alles andere als das: Beim haptischen Trailer werden über die Taptic Engine gezielte Vibrationen ausgelöst, die perfekt zum Inhalt passen. Wenn in „F1“ die Boliden über die Strecke jagen, spürt ihr das Dröhnen, das Anbremsen, Überholen oder Zusammenstoßen direkt in der Hand.

Ein echter Zugewinn an Immersion – und vor allem kein Werbegag, sondern technisch durchdacht umgesetzt. Apple setzt damit erstmals in der eigenen TV-App auf dieses Feature. Ein logischer Schritt, der deutlich macht: Cupertino will mehr als nur Streaming – Apple will Erlebnisse schaffen.

Hier könnt ihr das Feature testen: Aktuell ist der haptische Trailer nur in der Apple-TV-App verfügbar – exklusiv fürs iPhone. Startet ihr dort den offiziellen Trailer zu „F1“ – auf der Startseite etwas nach unten scrollen –, aktiviert sich das haptische Feedback automatisch, sofern ihr Vibrationen nicht generell deaktiviert habt. Voraussetzung ist iOS 18.4 und ein iPhone mit Taptic Engine – also so gut wie jedes Modell der letzten Jahre.

„F1 – Der Film“ knackt Rekorde – und kommt noch mal ins IMAX

Der Film selbst feiert nicht nur im Trailer Erfolge. Über 552 Millionen US-Dollar hat die actionreiche Rennsport-Produktion bereits eingespielt – ein neuer Rekord für Apple. Damit überholt „F1“ nicht nur sämtliche bisherigen Apple Original-Filme, darunter auch aufwendig produzierte Titel wie „Killers of the Flower Moon“, sondern spielt mehr ein als alle Apple-Filme zusammengenommen.

Und das war’s noch nicht: Ab dem 8. August startet der Film nämlich noch einmal in ausgewählten IMAX-Kinos weltweit – eine seltene Ehre, die normalerweise nur Blockbustern mit echtem Publikumserfolg zuteilwird. Wer also das volle Bild-Ton-Wumms-Erlebnis sucht, bekommt jetzt noch mal die Gelegenheit – auch jenseits des iPhones.

Unterm Strich: Apple macht Filme fühlbar – im wahrsten Sinne

Mit dem haptischen Trailer zu „F1“ zeigt Apple, was möglich ist, wenn Software, Hardware und Inhalt zusammenspielen. Was früher Zukunftsvision war, ist jetzt Realität: Filme, die man fühlt. Ob das erst der Anfang ist? Gut möglich. Denn was heute als Trailer beginnt, könnte morgen schon in komplette Streaming-Erlebnisse übergehen.