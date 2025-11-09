Exklusive Black November-Aktion: Über 900 Euro Rabatt auf ein XL-Quattro-Balkonkraftwerk mit Top-Speicher!

Den aktuellen "Black November"-Deal bei Kleines Kraftwerk sollte sich niemand entgehen lassen, der seine Stromrechnung nachhaltig senken möchte.

Das XL-Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket mit optionaler Halterung sowie der neuen Anker Solarbank 3 E2700 Pro und vier 500Wp+-Modulen (fullblack + bifazial) erhaltet ihr momentan beim Anbieter Kleines Kraftwerk für nur 1.249 Euro statt 2.219 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Der Versand des XL-Quattro-Komplettpakets ist kostenlos. Als wäre das noch nicht genug, schenkt euch Kleines Kraftwerk zudem einen Smart Meter im Wert von 99 Euro. Optional bekommt ihr außerdem für euer Quattro-Balkonkraftwerk Halterungen, die "Made in Germany" sowie statisch geprüft sind.

Was die neue Anker SOLIX Solarbank 3 Pro so alles drauf hat, seht ihr in diesem Video:

Das Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket im Detail

Die im Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpaket enthaltenen Full-Black-Solarmodule weisen eine Leistung von jeweils 450-575 Watt Peak auf. Die Rückseiten der Module bestehen aus hochwertigem Solarglas. Im Lieferumfang des Quattro-Balkonkraftwerk-Komplettpakets von Kleines Kraftwerk sind weiterhin optional bis zu fünf Zusatzbatterien BP2700, ein MC4-Schlüssel, eine Bedienungsanleitung, drei Stromwandler sowie eine Erweiterungsantenne enthalten.

Innovative Neuheit: Die Solarbank 3 von Anker

Die Solarbank 3 von Anker unterstützt über ihre vier Solareingänge bis zu acht Module. Mit vier Modulen werden 3.600 Watt Eingangsleistung unterstützt, die Kapazität wurde auf 2.700 Wh erhöht. Mit bis zu fünf Erweiterungsspeichern kommt ihr so auf eine Leistung von maximal 16,12 kWh. Bei Verwendung von mehr als vier Modulen ist allerdings zu bedenken, dass das Balkonkraftwerk als große PV-Anlage gemeldet werden muss.

Sollte es zu einem Stromausfall kommen, leistet die Notfall-Steckdose der Solarbank 3 trotzdem noch bis zu 1.200 Watt. Die auf 800 Watt voreingestellte Leistung des integrierten Wechselrichters kann auf bis zu 1.200 Watt für große Anlagen erhöht werden. Die maximale Ausgangsleistung ans Netz verbleibt jedoch bei 800 Watt, da eine höhere Leistung in Deutschland nicht zulässig ist.

Kleines Kraftwerk XL 2000Wp Quattro mit optionaler Halterung und Anker Solarbank 3 E2700 Pro jetzt ab 1.249,00 € bei Kleines Kraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 07:55 Uhr

Weiterhin verfügt die Solarbank 3 über eine AC-Ladefunktion, die es euch ermöglicht, mit der Solarbank 3 einzuspeisen, wenn Strom teurer ist und euren Speicher zu füllen, wenn Strom günstig ist. So könnt ihr mit dynamischen Stromtarifen von günstigen Marktpreisen am Strommarkt profitieren.