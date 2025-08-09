Experten empfehlen: Auf diesen Plätzen solltet ihr im Flugzeug nie sitzen

Nicht jeder Flugzeugsitz ist gleich. Je nach Sitzplatz kann das Reiseerlebnis deutlich angenehmer oder eben unangenehmer sein. Wer klug wählt, fliegt entspannter, schläft besser oder kommt schneller raus. Doch welcher Platz ist nun wirklich der beste? Experten geben darauf eine differenzierte Antwort, abhängig davon, was euch beim Reisen am wichtigsten ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der beste Platz im Flugzeug? Kommt drauf an

Generell sind Fensterplätze bei den meisten Flugreisenden am beliebtesten, schließlich kann man hier einerseits die Aussicht genießen und sich andererseits anlehnen, um mehr oder weniger ungestört zu schlafen. Man wird auch nicht gestört, wenn andere aufstehen. Vielflieger bevorzugen oft auch Gangplätze, um sich besser die Beine vertreten zu können. Der Platz in der Mitte hat allgemein die meisten Nachteile. Man hat keine gute Aussicht, hat keine Armlehne alleine für sich und sitzt je nach Körperbau der Sitznachbarn möglicherweise auch eingeengt. Je nach Präferenz gibt es verschiedene Gründe für einen guten Platz:

Plätze am Notausgang („Exit Row“) oder in der ersten Reihe („Bulkhead“) bieten größtenteils die meiste Beinfreiheit . Diese Sitze sind perfekt für große Menschen, haben allerdings oft keinen Stauraum unter dem Vordersitz. Am Notausgang trägt man zudem mehr Verantwortung, falls es zu einem Notfall kommt. Die Türen sind zudem nicht so gut gedämmt, sodass es hier lauter sein kann.

. Diese Sitze sind perfekt für große Menschen, haben allerdings oft keinen Stauraum unter dem Vordersitz. Am Notausgang trägt man zudem mehr Verantwortung, falls es zu einem Notfall kommt. Die Türen sind zudem nicht so gut gedämmt, sodass es hier lauter sein kann. Für einen ruhigen Flug empfehlen Experten Plätze vor den Tragflächen, also im vorderen Drittel des Flugzeugs. Hier sind die Geräuschkulisse und Turbulenzen am geringsten. Auch das Ein- und Aussteigen geht im vorderen Bereich oft schneller.

und am geringsten. Auch das Ein- und Aussteigen geht im vorderen Bereich oft schneller. Wer anfällig für Flugangst oder Übelkeit ist, sollte über den Tragflächen sitzen. Dort spürt man Turbulenzen weniger stark, weil sich hier der Schwerpunkt des Flugzeugs befindet. Allerdings könnte es durch die Triebwerke etwas lauter sein (Quelle: Reisenexklusiv).

sitzen. Dort spürt man Turbulenzen weniger stark, weil sich hier der Schwerpunkt des Flugzeugs befindet. Allerdings könnte es durch die Triebwerke etwas lauter sein (Quelle: Reisenexklusiv). Für schnelles Aussteigen: Wer es nach der Landung besonders eilig hat, sollte einen Sitz nah an der Tür buchen. Das ist bei den meisten Flugzeugen in der Regel vorne links . Bei großen Maschinen gibt es auch hinten einen Ausgang, allerdings wird diese Tür nicht bei jeder Landung geöffnet.

. Bei großen Maschinen gibt es auch hinten einen Ausgang, allerdings wird diese Tür nicht bei jeder Landung geöffnet. Für Familien mit Kindern: Hier sind Plätze in der ersten Reihe praktisch, da man mehr Platz hat und schneller an sein Gepäck kommt. Viele Airlines reservieren diese Plätze für Reisende mit Kleinkindern.

Je weiter Sie vorne, also vor den Flügeln und Triebwerken, sitzen, desto besser. Man kann sich das so vorstellen, dass der Schall nach hinten weggeht, der Lärm sich also am Ende des Flugzeugs konzentriert. Markus Wahl, langjähriger Pilot bei Travelbook

Anzeige

Wer Sicherheit braucht, sollte es mit diesen Plätzen versuchen:

Anzeige

Wo sollte man im Flugzeug sitzen? Hier kann man es prüfen

Bei TikTok gibt die langjährige Flugbegleiterin Sandra Jeenie Kwon weitere Tipps für die Wahl des Sitzplatzes:

Ihr zufolge sollte man demnach darauf achten, mindestens 5 Sitzreihen von den Toiletten entfernt zu sitzen. Sitzt man näher an den Waschräumen, hat man es zwar nicht so weit bis zur Toilette, muss aber gegebenenfalls Gerüche anderer Fluggäste ertragen. Zudem wird man bei jedem Toilettengang durch Licht und Geräusche gestört. Wer sich Hoffnungen auf einen freien Platz neben sich haben will, sollte einen Platz möglichst weit hinten buchen. Üblicherweise werden Plätze von vorne beginnend belegt. Ganz hinten sollte man jedoch auch nicht sitzen. In der letzten Reihe lässt sich der Sitz meist nicht zurücklehnen. Zudem startet der Kabinen-Service in der Regel vorne, man muss also länger auf Essen und Getränke warten und hat möglicherweise Pech, dass einige Sachen bereits vergriffen sind.

Anzeige

Der beste Platz hängt also von den eigenen Prioritäten ab, etwa ob man vor allem Wert auf Beinfreiheit, Ruhe, Schlafkomfort oder Geschwindigkeit legt. Mit ein wenig Vorausplanung könnt ihr das Flugerlebnis deutlich angenehmer gestalten. Vor der Buchung könnt ihr der Seite Seatguru.com einen Besuch abstatten. Hier könnt ihr die Sitzpläne deiner Fluggesellschaft vorab prüfen.

Wir erklären auch, ob ihr die Decke aus dem Flugzeug mitnehmen dürft und warum Flugbegleiter beim Start und bei der Landung oft auf ihren Händen sitzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.