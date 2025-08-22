Experten verraten: So bleiben eure Getränke in der Kühlbox länger eiskalt

Kaum eine Wolke am Himmel und die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite – höchste Zeit für eine Abkühlung! Wer diese im Freien genießen will, greift oftmals zur Kühlbox. Damit die darin verstauten Getränke und Snacks nicht in Windeseile wieder lauwarm sind, solltet ihr diese drei Tipps der Stiftung Warentest befolgen.

Stiftung Warentest gibt Kühlbox-Tipps

Wer im Hochsommer im Garten, Park oder Strand mit einer prall gefüllten Kühlbox auftaucht, dem ist die Gunst innerhalb der Freundesgruppe sicher. Kein Wunder, bei den hohen Temperaturen sehnt sich jeder nach einem kühlen Getränk oder einem leckeren Stück kalte Wassermelone.

Passend zum Start des Hochsommers verrät die Stiftung Warentest (StiWa) einige Tipps, mit denen ihr sicherstellt, dass eure Kühlboxen ihrer Arbeit auch möglichst lange und zuverlässig nachgehen – egal ob passiv oder aktiv gekühltes Modell:

Lebensmittel schon gekühlt in die Box packen: Erklärt sich fast von selbst, aber wer Snacks und Getränke direkt aus dem Kühlschrank oder dem Froster holt, sorgt dafür, dass diese auch länger in der Kühlbox frisch bleiben und sich gegenseitig kühlen. Vor allem eisgekühlte Getränke halten die Temperaturen niedrig. Kühlbox raus aus der Sonne: Was für euch gilt, gilt auch für die Kühlbox. Direkte Sonneneinstrahlung ist auf Dauer nicht die beste Idee. Daher: Kühlbox lieber in den Schatten stellen und im Zweifel ein paar Schritte in Kauf nehmen, um euch euer Getränk aus der Box zu angeln. Ordnung ist das halbe Leben: Eine gut sortierte Kühlbox sorgt nicht nur dafür, dass ihr schneller an den gewünschten Snack oder das Getränk kommt. Es hat gleichzeitig auch den Vorteil, dass der Inhalt länger kühl bleibt. Denn je weniger Zeit die Kühlbox offen ist, desto langsamer wärmt sie sich auf – logisch, oder?

Stiftung Warentest gibt Zusatz-Tipp für den Transport

Wer eine Kühlbox mit aktiver Kühlung im Auto transportiert, sollte diese entweder direkt an der Rückwand im Kofferraum oder aber hinter den Vordersitzen lagern.

Der simple Grund: Steht die Kühlbox zu frei, kann sie sich im Fall eines Unfalls oder einer Vollbremsung als regelrechtes Geschoss entpuppen und durchs Auto fliegen. Um daraus resultierende Verletzungen oder Beschädigungen der Box zu vermeiden, empfiehlt die StiWa deswegen eine entsprechende Absicherung der Kühlbox.