Explosion, Angriff, Stromausfall: Neuer Krisenratgeber soll für Ernstfall bereitmachen

Bedrohungen werden häufiger – und jeder sollte darauf vorbereitet sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Unglücke und Katastrophen sind keine seltenen Randerscheinungen mehr, die immer nur die anderen treffen. Ob Stromausfall, Explosionen, Überflutungen oder hybride Angriffe – es gilt, sich für den Notfall zu wappnen. Dafür hat die Bundesregierung einen aktualisierten Krisenratgeber herausgegeben.

Anzeige

Darauf solltet ihr im Notfall gefasst sein

Unter dem Titel „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ fasst das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) darin zusammen, worauf im Ernstfall zu achten ist (PDF beim BBK ansehen). Den Ratgeber gibt es auf der Webseite des Bundesamts direkt zum Download. Alternativ könnt ihr auch die gedruckte Version kostenlos bestellen – wenn es darauf ankommt, die bessere Alternative. So seid ihr nicht auf Handy oder PC angewiesen, um etwa die integrierte Checkliste durchzugehen.

Entscheidend ist vor allem ein Notfallvorrat mit allem Notwendigen für zuhause. Das BBK rät, Vorräte für mindestens 10 Tage anzulegen. Dazu gehören ausreichend Nahrung und Trinkwasser, aber auch Möglichkeiten zur Zubereitung, im Idealfall ohne dabei auf Strom angewiesen zu sein. So hilft euch ein einfacher Gaskocher schon weiter, wenn es darauf ankommt.

Ausreichend Wasser und Nahrung für drei Tage und alle Personen im Haushalt sollten aber das absolute Minimum sein, auf dem ihr weiter aufbauen könnt.

Anzeige

Ihr solltet außerdem an einen Generator denken, um eure Handys weiterhin nutzen zu können. Dazu muss es kein großes Gerät mit Motor sein. Schon eine Kurbellampe mit integrierter Ladefunktion hilft, mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Auch auf ein Kurbelradio solltet ihr nicht verzichten, um informiert zu sein.

Batterien, Taschenlampe, Kerzen, Feuerzeug und Streichhölzer gehören ebenso zur absoluten Basisausstattung. Damit könnt ihr nicht nur die Flamme am Gaskocher entzünden, falls es keine integrierte Zündung gibt, sondern abends und in der Nacht für etwas Licht sorgen.

Hinweis: Vorräte anzulegen, ist das absolute Minimum. Für eine möglichst vollständige Notfallvorsorge solltet ihr die Hinweise des BBK und die Notfall-Checkliste kennen und umsetzen, was davon für euch zutrifft.

Anzeige

Neue Herausforderungen: Cyberangriffe und Desinformation

Das BBK informiert weiter, dass die hybriden Gefährdungslagen heute neue Maßnahmen erfordern. Daher wurde der Krisenratgeber nun neu aufgelegt. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es spezifische Hinweise für den Kriegsfall, so etwa zu öffentlichen Schutzräumen. Es empfiehlt sich zudem, Warn-Apps zu nutzen, über die ihr im Ernstfall schnell informiert werdet.

Neu hinzugekommen sind außerdem Informationen zu Desinformationskampagnen und Cyberangriffen. Das BBK gibt unter anderem Tipps, woran ihr vertrauenswürdige Quellen erkennt und wie ihr euch am besten auf dem Laufenden haltet.

Das BBK weist darauf hin, dass es sich bei dem neuen Ratgeber letzten Endes um allgemeine Tipps und Richtlinien handelt, nicht um verbindliche Vorgaben. „Notfallvorsorge ist eine sehr individuelle Angelegenheit“, heißt es auf der Webseite des Bundesamts. So müssen etwa bei der Auswahl der Essensvorräte individuelle Verträglichkeiten und eventuelle Allergien berücksichtigt werden.

Anzeige

Anlässlich der Vorstellung des neuen Ratgebers erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, dass Eigenverantwortung bei der Notfallvorsorge entscheidend sei: „Vorsorge betrifft aber jeden Einzelnen zu Hause: kluge Vorbereitung kann Leben retten“, so der CSU-Politiker (Quelle: MDR).