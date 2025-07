So geht euch nie wieder der iPhone-Speicher aus

Egal, ob mehr interne Gigabyte oder iCloud: iPhone-Speicher kann ganz schön teuer werden, weshalb viele auf der Suche nach einer externen Festplatte sind. Wir zeigen euch alle Möglichkeiten und die besten Modelle für alte und neue iPhones.

Diese Arten von Speicher funktionieren mit dem iPhone

Erst seit der Veröffentlichung von iOS 13 (September 2019) ist es möglich, externe Festplatten oder andere Speichermedien direkt in der Dateien-App des iPhones zu nutzen. Für Foto-Transfers oder Backups bieten viele Hersteller aber auch eigene Apps an.

Mittlerweile gibt es neben klassischen externen Festplatten auch andere Speichermedien, die ihr direkt mit dem iPhone verbinden könnt. Alternativ übertragt ihr Dateien kabellos über einen sogenannten Wi-Fi Storage. Nachfolgend stellen wir euch alle Arten von externem Speicher, der mit alten und neuen iPhones kompatibel ist.

Flash-Laufwerke , die ihr mit Lightning oder USB-C direkt ans iPhone anschließt. Diese funktionieren meist per Plug-and-play und sind meist speziell für iPhones oder iPads entwickelt.

, die ihr mit Lightning oder USB-C direkt ans iPhone anschließt. Diese funktionieren meist per Plug-and-play und sind meist speziell für iPhones oder iPads entwickelt. Externe SSDs und Festplatten , die per USB-C-Anschluss verbunden werden. Mit älteren iPhones benötigt ihr also einen USB-Adapter. Große Festplatten benötigen manchmal eine externe Stromversorgung, was sie weniger praktisch macht.

, die per USB-C-Anschluss verbunden werden. Mit älteren iPhones benötigt ihr also einen USB-Adapter. Große Festplatten benötigen manchmal eine externe Stromversorgung, was sie weniger praktisch macht. Wi-Fi Storage, bei dem ihr Dateien über ein eigenes WLAN transferiert. Das passiert komplett kabellos, benötigt aber oft eigene Apps und einen Webbrowser-Zugriff auf die Daten.

Externe Speicher fürs iPhone: Die besten Modelle

Generell solltet ihr euch die Frage stellen, wie viel Speicher ihr benötigt. Für kleinere Mengen an Daten bieten sich eher Flash-Laufwerke an, wenn es mehr Gigabyte werden, solltet ihr lieber eine externe Festplatte verwenden. Die besten Modelle jeglicher Art von Speichermedien listen wir euch nachfolgend auf.

Flash-Laufwerke

Flash-Laufwerke sind sehr klein und leicht – ihr könnt sie problemlos überall hin mitnehmen oder in die Hosentasche stecken. Die meisten Flash-Laufwerke bieten Speicher von 128 bis 512 GB an, was für Dateien oder Fotos völlig ausreichen dürfte.

Der Stick von BLANBOK+ ist besonders nützlich, da er sowohl einen Anschluss für USB-C, als auch einen für Lightning besitzt. Ihr könnt ihn also für ältere iPhones und neue Geräte ab dem iPhone 15 benutzen. Ein Adapter für USB-A ist auch dabei, falls ihr den Stick an einen Laptop anschließen wollt.

Wenn ihr mehr Speicher benötigt, dürfte das folgende Produkt mit 512 GB eher infrage kommen. Hier liegt ein USB-C-Adapter bei, damit ihr den Speicher-Stick auch an neueren iPhones mit entsprechender Buchse anschließen könnt.

Externe SSDs und Festplatten

Wer regelmäßig große Dateien oder Foto-Sammlungen sichert, ist mit einer klassischen Festplatte besser bedient. Auch die könnt ihr per USB-C an das iPhone anschließen, wenn sie kompatibel ist. Für ältere iPhones benötigt ihr dann aber noch einen Lightning-Adapter.

Besonders schnell, zuverlässig und doch recht kompakt ist die externe Festplatte von Samsung mit bis zu 2 TB an Speicherplatz. Der Preis ist vergleichsweise hoch, dafür könnt ihr die externe Festplatte nicht nur für das iPhone, sondern auch für den Laptop oder die Spielekonsole verwenden.

Wer eine externe Festplatte fürs iPhone gerne immer dabei hat, der sollte sich die SanDisk Creator mit 2 TB Speicher genauer anschauen. Per MagSafe könnt ihr die Festplatte nämlich an den Rücken eures Smartphones heften. SanDisk bietet allerdings auch klassischere Festplatten für einen kleineren Preis an.

Wi-Fi Storage

Beim sogenannten Wi-Fi Storage handelt es sich um kabellose Mini-Server, die per Akku angetrieben werden. Die Geräte von WD (My Passport Wireless Pro) oder Seagate (Wireless Mobile Storage) bauen ein eigenes Wi-Fi-Netzwerk auf – ganz ohne Internetzugang oder separatem Router.

Mit eurem iPhone oder Laptop nutzt ihr den Wi-Fi-Storage wie einen Hotspot und könnt Daten speichern, Backups durchführen oder Fotos streamen. Alternativen dazu sind WLAN-fähige NAS-Geräte wie das RAVPower FileHub oder HooToo FileHub.

Welche Dateisysteme das iPhone unterstützt

Sollte ein externes Speichermedium nicht sofort mit dem iPhone kompatibel sein, könnte es am Dateisystem liegen. Folgende sind kompatibel: APFS, APFS (verschlüsselt), macOS Extended (HFS+) exFAT (FAT64) oder FAT (Quelle: Apple). Es könnte genügen, wenn ihr den Stick oder die Festplatte einmal formatiert.