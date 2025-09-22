Facebook-Nutzer im Visier: Das dürft ihr jetzt auf keinen Fall machen

Facebook-Nutzer sollten auf diese Masche nicht hereinfallen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Eine neue Betrugsmasche geht um, die es auf Facebook-Nutzer abgesehen hat. Wenn ihr kürzlich eine E-Mail erhalten habt, in der die Suspendierung eures Accounts angekündigt wird, solltet ihr dort auf keinen Fall auf den Anhang klicken.

Anzeige

Betrüger attackieren Facebook-Nutzer

Die Kriminellen versuchen, mit einer angeblich drohenden Facebook-Account-Suspendierung Druck auf Nutzer aufzubauen. Wer dann auf die PDF-Datei im Anhang der E-Mail klickt, bekommt Anweisungen präsentiert, wie die Suspendierung aufgehalten werden kann.

Doch falls ihr diesen Anweisungen folgen solltet, werdet ihr dazu aufgefordert, eine suspekte URL in euren Datei-Explorer einzufügen – damit ladet ihr euch aber Malware auf den Rechner.

Auf diese Weise können ungewünschte Programme auf euren PC gelangen, die euch ausspionieren und sensible Informationen wie Kontodaten, Passwörter, Logins und andere Daten stehlen können. (Quelle: TheRegister)

Malware-Gefahr: Darauf müsst ihr achten

Betrugsversuche im Internet bauen oft darauf, dass Nutzer aufgrund schwerer angedrohter Konsequenzen zu leichtfertigen Handlungen verleitet werden. Phishing-Versuche schaffen und nutzen exakt diese Situation in der Regel aus.

Wenn ihr besorgt seid, ob euer Account tatsächlich suspendiert werden könnte, dann solltet ihr euch immer erst direkt auf der Website einloggen und dort mögliche Benachrichtigungen überprüfen. Außerdem solltet ihr im Zweifelsfall stets den Absender der E-Mail genau überprüfen.

Anzeige

Auf gar keinen Fall aber solltet ihr Anweisungen über eine PDF-Datei folgen und dabei URLs in euren Datei-Explorer einfügen.

Diese Art der Cyber-Kriminalität, sogenannte FileFix-Angriffe hat in den letzten sechs Monaten um satte 517 Prozent zugenommen. Dabei werden natürlich längst nicht nur Facebook-Nutzer ins Visier genommen, sondern alle möglichen Plattformen attackiert – jüngst beispielsweise Kunden der Deutschen Bank.