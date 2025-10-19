Facebook vor 20 Jahren: Die Entwicklung der Plattform in Bildern

Anfangs war es ein exklusiver Online-Studentencampus, heute befinden sich Eltern, Tanten und sogar Großeltern dort. Facebook hat sich seit 2004 sehr verändert und gehört mittlerweile zur Meta Unternehmensgruppe, mit dem Fokus auf das Metaverse.
Unsere Bilderstrecke führt euch durch all die Facebook-Phasen, die wir geliebt, belächelt oder längst vergessen haben.
#1 Die Anfänge der Plattform: Digitales Jahrgangs-Buch für Harvard-Studenten
Gegründet von Mark Zuckerberg und ein paar seiner Harvard Kommilitonen, weitete sich das Netzwerk bereits im Frühjahr 2004 auf die Universitäten Yale, Stanford und Columbia aus. Im Herbst kam die Pinnwand hinzu und erreichte eine Million aktive Nutzer.
#2 Seit 2005 offiziell „Facebook“
Im Jahr 2005 erhält „The Facebook“ Finanzierung und wird offiziell in „Facebook“ umbenannt. Die Plattform wird auf Highschools erweitert und im Jahr darauf für jeden mit einer gültigen E-Mail-Adresse geöffnet. Im selben Zug wird der Newsfeed eingeführt, der die Aktivitäten der Nutzer in Echtzeit zusammenfasst und bis heute zentraler Bestandteil der Plattform ist.
#3 2009 wird der Gefällt-mir-Button eingeführt
Der Like-Button ermöglicht es euch, Beiträgen, Fotos, Videos oder Fanpages eure Zustimmung oder Sympathie auszudrücken. Seit 2012 könnt ihr den Button auch auf externen Websites einbinden. Dieser wurde zu einem Webstandard und veränderte die Interaktion im Internet für immer.
#4 Immer mehr Funktionen
Das eigene Profil lässt sich über die Jahre hinweg mit immer mehr Infos füllen. Vom Beziehungsstatus bis hin zur Lieblingsband und besuchten Veranstaltungen lässt sich über Facebook alles mit der Welt teilen.
#5 Falschinformation und Datenschutzskandale 2016-2018
Die Verbreitung von Falschinformation und Datenskandalen warfen einen großen Schatten auf das Unternehmen. In völlig neuem Ausmaß wurden die Schwachstellen im Datenschutz der Öffentlichkeit bekannt. Facebook verlor das Vertrauen vieler Nutzer.
#6 Facebook im modernen Look
Mittlerweile ist die jüngere Generation eher auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok unterwegs. Optisch lässt sich Facebook jedoch kaum von solchen unterscheiden – genau wie die bekannten Alternativen bieten Soziale Medien immer häufiger dieselben Funktionen wie Storys, Livestreams und mehr an.
#7 Ein neues Zeitalter bricht an: Facebook und das Metaverse
Im Jahr 2021 wird das Unternehmen zu Meta umbenannt, um den Fokus auf die Entwicklung des Metaverse stärker zu betonen. Zu den bekanntesten Tochterunternehmen gehören: Facebook, Instagram, Whatsapp und Oculus VR. Gründer Mark Zuckerberg träumt von einem Social Media, das immersiver ist als jedes andere zuvor.