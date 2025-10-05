Facebook vor 20 Jahren: So sehr hat sich die Plattform seit 2004 verändert

Facebook hat das Internet für immer verändert.© NurPhoto / Jakub Porzycki / IMAGO / Bearbeitung: GIGA 1 / 8

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anfangs war es ein exklusiver Online-Studentencampus, heute befinden sich Eltern, Tanten und sogar Großeltern dort. Facebook hat sich seit 2004 sehr verändert und gehört mittlerweile zur Meta Unternehmensgruppe, mit dem Fokus auf das Metaverse.

Unsere Bilderstrecke führt euch durch all die Facebook-Phasen, die wir geliebt, belächelt oder längst vergessen haben.