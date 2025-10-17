Facebook zieht Schlussstrich: Messenger-App verschwindet für immer

Die Abschaltung erfolgt in Kürze.

Meta stellt den Messenger für Desktop-Rechner ein. Wer bisher die eigenständige App auf Windows oder macOS genutzt hat, muss bald auf die Webversion ausweichen. Von der Umstellung sind auch reine Messenger-Konten ohne aktives Facebook-Profil betroffen.

Facebook stellt Messenger für Windows und Mac ein

Ab Mitte Dezember ist endgültig Schluss: Die eigenständigen Messenger-Apps für Mac und Windows lassen sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr starten. Stattdessen erfolgt eine automatische Weiterleitung auf die Facebook-Webseite.

Messenger-Nutzer, die die Desktop-App derzeit noch verwenden, erhalten gerade eine entsprechende Benachrichtigung von Facebook, mitsamt einer Gandenfrist. Nach Ablauf ist die App unbrauchbar und kann vom Rechner entfernt werden.

Meta empfiehlt allen, rechtzeitig auf die Webversion umzusteigen – und das auch, um die eigene Chat-Historie zu sichern. Voraussetzung dafür ist, dass der „sichere Speicher“ aktiviert ist. Über das Menü „Privatsphäre und Sicherheit“ lässt sich in der Desktop-App prüfen, ob das Feature aktiv ist. Wer möchte, kann dort zudem eine PIN einrichten, um den Verlauf vor unberechtigtem Zugriff besser zu schützen (Quelle: Facebook).

Mit dem Schritt verabschiedet sich Meta endgültig von der Desktop-App, nachdem bereits 2024 die native Anwendung durch eine Progressive Web App ersetzt wurde. Künftig bleibt als Alternative nur noch die Nutzung über den Browser oder die Facebook-Desktop-App für Windows.

Was bedeutet das für Messenger-Nutzer?

Die Nachricht betrifft vor allem Menschen, die den Messenger unabhängig von Facebook genutzt haben. Wer kein Facebook-Konto besitzt, kann sich auch weiterhin über Messenger.com anmelden.

Der Chatverlauf bleibt dort erhalten, sofern die Sicherheitsfunktionen rechtzeitig eingerichtet werden. Neue Funktionen oder Alternativen für Desktop-Nutzer hat Meta bislang nicht angekündigt.