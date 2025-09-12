Fahrradregel abgeschafft: So müsst ihr das Licht am E-Bike einstellen

Heute zählt vor allem, dass ihr niemanden blendet.

Früher war genau vorgeschrieben, wie tief der Lichtkegel eines Fahrradscheinwerfers fallen musste. Doch diese Regel gibt es schon lange nicht mehr. Stattdessen gilt nur noch: Das Licht darf andere Verkehrsteilnehmer nicht stören.

Fahrradlicht muss heute andere Regeln erfüllen

Während bei alten Halogenlampen noch konkrete Neigungswinkel in der StVO standen, setzt der Gesetzgeber schon länger auf eine allgemeine Vorgabe. Der Scheinwerfer am Rad soll so eingestellt sein, dass Autofahrer, Fußgänger und andere Radfahrer nicht irritiert werden.

Entscheidend ist dabei die Hell-Dunkel-Grenze, die bei LED-Lampen klar erkennbar ist. Liegt das Licht vollständig auf der Fahrbahn, ist die Einstellung korrekt. Ragt sie zu hoch, etwa auf Baum- oder Fahrzeughöhe, blendet das Licht den Gegenverkehr. Das kann schnell gefährlich werden.

Wer sein Fahrrad- oder E-Bike-Licht optimal einstellen will, sollte die Ausrichtung zum Beispiel abends auf einem leeren Parkplatz oder an einem anderen ruhigen Ort testen. Einige Modelle haben heute sogar ein Fernlicht, das ähnlich wie beim Auto genutzt wird. Bei Gegenverkehr sollte es natürlich ausgeschaltet sein.

Mehr Freiheiten bei der Fahrradbeleuchtung

Nicht nur die Ausrichtung, auch die Technik selbst hat sich stark verändert. Fahrräder brauchen längst keinen Dynamo mehr, auch reine Batterielampen sind schon länger erlaubt. E-Bikes nutzen heute in der Regel den Antriebsakku, der selbst im Notfall noch genug Energie für das Licht liefert. Pflicht bleiben dagegen Reflektoren: ein weißer vorne, ein roter hinten und gelbe an Pedalen.

Alle Leuchten müssen zudem ein Prüfzeichen tragen, sonst sind sie in Deutschland nicht zugelassen. Wer ohne genehmigte Beleuchtung fährt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 35 Euro. Neuere Entwicklungen wie Bremslichter, Tagfahrlicht, Kurvenlicht oder sogar Blinker sind mittlerweile ebenfalls erlaubt (Quelle: ADFC).