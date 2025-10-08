Fake-Bilder erkennen: So entlarvt ihr KI-generierte Fotos und Zeichnungen

Ihr scrollt durch Social Media, seht ein atemberaubendes Foto, ein knuffiges Cartoon-Bild oder eine surreal anmutende digitale Illustration und fragt euch: Ist das von einem Menschen oder von der KI gemacht? Wir zeigen euch, worauf ihr achten müsst, Tricks und Tools, mit denen ihr Fake-Bilder erkennen könnt.

KI-generierte Bilder: Woran ihr sie erkennen könnt

Auch wenn die KI-Tools immer besser darin werden, die Imperfektionen der Natur und menschengemachter Bilder zu replizieren, kann man die Fotos, Zeichnungen und Illustrationen der KI oft doch noch an bestimmten Punkten entlarven. Worauf ihr dabei jeweils achten müsst, haben wir hier zusammengefasst.

KI-generierte Fotos erkennen

Menschen

Hände und Finger : Zu viele oder zu wenige Finger, unnatürlich lange Gliedmaßen oder deformierte Fingerkuppen. Augen: Unrunde Pupillen oder Iris, seltsame Reflexionen. Haare : Strähnen, die wie „geschmolzen“ aussehen oder keine klare Struktur haben.

Hintergrund

Verzerrungen : KI neigt dazu, mehrere Objekte verschmelzen zu lassen oder eckigen Objekten untypische Rundungen zu geben. Physikalische Ungereimtheiten: Zeigen alle Schatten in dieselbe Richtung und ergeben mit den Lichtquellen Sinn? Schweben Objekte in der Luft?

Text: Auch wenn KI immer besser lesbare Schrift erzeugt, findet man gerade im Hintergrund oft noch unlesbares Kauderwelsch.

KI-Cartoons und digitale Illustrationen: Was ist anders?

Unlogische Proportionen und Körperhaltungen: Comic-Figuren dehnen, verbiegen und nehmen gerne unnatürliche Haltungen an, aber für einen bestimmten Zweck. Die KI versteht das meist noch nicht und gibt auch Figuren ohne passenden Kontext solche unnatürlichen Haltungen und Proportionen.

Comic-Figuren dehnen, verbiegen und nehmen gerne unnatürliche Haltungen an, aber für einen bestimmten Zweck. Die KI versteht das meist noch nicht und gibt auch Figuren ohne passenden Kontext solche unnatürlichen Haltungen und Proportionen. Wiederholende Muster und Texturen: Wiederholungen machen den Rechenprozess einfach, weswegen ihr oft gleiche Falten, identische Blätter oder gleichmäßige Schraffuren findet.

Wiederholungen machen den Rechenprozess einfach, weswegen ihr oft gleiche Falten, identische Blätter oder gleichmäßige Schraffuren findet. Zu perfekt: Gerade, wenn das Bild handgezeichnet aussehen soll, sollten Schraffuren, unsaubere Übergänge und keine 100-prozentige Symmetrie zu finden sein.

KI gegen KI einsetzen

Auch ChatGPT kann KI-generierte Bilder relativ gut von echten Fotos oder selbstgemalten Illustrationen unterscheiden. Wir haben die folgenden beiden Prompts eingesetzt und dann das entsprechende Bild hochgeladen. ChatGPT gab uns eine sehr detaillierte Einschätzung und teilweise sogar Punkte, die uns selbst nicht aufgefallen sind.