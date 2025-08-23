Fake-Labubu werden zur tödlichen Gefahr – so schützt man seine Kinder

Die kleinen, monsterartigen Plüschpuppen namens Labubu haben in den letzten Monaten weltweit für Aufsehen gesorgt. Vor allem durch Prominente wie Rihanna oder David Beckham wurden die Sammelfiguren populär. Mit der Bekanntheit steigt allerdings auch das Risiko durch gefälschte Puppen, die unter Fans als „Lafufu“ bekannt sind. Diese Fälschungen können für Kinder lebensgefährlich sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum die Fälschungen gefährlich sind

Die US-Verbraucherschutzbehörde Consumer Product Safety Commission (CPSC) warnt ausdrücklich vor den billigen Nachahmerprodukten. Die Gründe:

Zerbrechlichkeit: Die Puppen brechen leicht auseinander.

Die Puppen brechen leicht auseinander. Kleine Teile: Einzelteile können verschluckt werden und zu Erstickungsgefahr führen.

Einzelteile können verschluckt werden und zu führen. Gefährliche Größe: Einige Fälschungen sind klein genug, um die Atemwege von Kleinkindern zu blockieren.

Anzeige

In den USA wurden bereits Schiffscontainer mit Lafufus beschlagnahmt, da die Produkte gegen Bundesvorschriften verstoßen. Auch in Großbritannien hat die Handelsaufsicht ähnliche Warnungen herausgegeben. In Deutschland hat unter anderem Amazon vor kurzem viele Fake-Puppen aus dem Sortiment genommen (offiziellen Pop-Mart-Store bei Amazon ansehen).

In sozialen Netzwerken teilen Betroffene ihre Erfahrungen mit den Fake-Puppen:

Anzeige

So unterscheidet man Fakes und echte Labubu-Puppen

Neben der Warnung gibt die CPSC einige praktische Tipps, um Fälschungen zu vermeiden:

Offizieller Sticker: Echte Puppen haben einen holografischen Pop Mart-Sticker.

Echte Puppen haben einen holografischen Pop Mart-Sticker. QR-Code: Scannbare Codes führen auf die offizielle Pop Mart-Webseite.

Scannbare Codes führen auf die offizielle Pop Mart-Webseite. UV-Stempel: Neuere Versionen besitzen einen UV-Stempel auf einem Fuß.

Neuere Versionen besitzen einen UV-Stempel auf einem Fuß. Zähne und Farben: Authentische Labubus haben neun Zähne ; gefälschte Puppen zeigen oft andere Zahlen oder auffallend grelle Farben.

Authentische Labubus haben ; gefälschte Puppen zeigen oft andere Zahlen oder auffallend grelle Farben. Preis und Verkäufer: Verdächtig niedrige Preise oder unbekannte Verkäufer sind ein Warnsignal.

Verdächtig niedrige Preise oder unbekannte Verkäufer sind ein Warnsignal. Sicherheitskennzeichnungen: Prüft Warnhinweise zu Kleinteilen und unabhängige Sicherheitszertifikate.

Anzeige

Schutzmaßnahmen für Eltern

Echte Labubus gibt es nur in offiziellen Pop-Mart-Stores, etwa im Alexa in Berlin sowie in autorisierten Online-Shops. Falls ihr bereits Fälschungen gekauft habt, solltet ihr sie sicherheitshalber nicht verwenden, sondern entsorgen, um Unfälle zu vermeiden.

Wenn der Hype zur Gefahr wird Labubu-Puppen sind ein beliebtes Sammelobjekt, doch der Trend lockt auch gefährliche Nachahmerprodukte auf den Markt. Eltern sollten wachsam sein und nur geprüfte, originale Puppen kaufen. Sicherheit geht vor. Kein Hype und kein Spielzeug ist es wert, die Gesundheit eines Kindes zu riskieren. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.