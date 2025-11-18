Fake-Shops zum Black Friday erkennen: Simple Tricks schützen euch beim Online-Kauf

Betrüger nutzen Rabattaktionen gezielt aus.

Kurz vor dem Black Friday häufen sich Meldungen zu betrügerischen Shops im Netz. Verbraucherschützer und Behörden warnen: Wer online einkauft, sollte nicht nur auf den Preis achten. Fake-Shops lassen sich zum Glück aber oft schnell entlarven.

BSI: So fallen Fake-Shops frühzeitig auf

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt für alle Online-Shopper klar: Am Ende des Bestellvorgangs muss stehen, dass ein Kauf abgeschlossen wird. Nur Formulierungen wie „Kostenpflichtig bestellen“ oder „Jetzt kaufen“ sind zulässig. Wer stattdessen auf Buttons mit „Abschließen“ oder „Bestellen“ stößt, sollte misstrauisch werden.

Ein weiterer Blick gilt der Kontaktseite. Seriöse Shops bieten eine erreichbare Telefonnummer, eine gültige E-Mail-Adresse und ein vollständiges Impressum. Aber Vorsicht: Auch Fake-Shops setzen zunehmend auf SSL-Verschlüsselung und optisch professionelle Auftritte. Hilfreich kann es da sein, die Telefonnummer testweise anzurufen.

Sichere Bezahlmethoden und hilfreiche Tools

Laut Verbraucherschützern sollten Online-Käufer besonders bei der Zahlungsmethode wachsam sein. Wer etwa beim Abschluss nur noch Vorkasse auswählen kann, obwohl es vorher noch weitere Optionen gab, sollte den Kauf lieber abbrechen. Bei verdächtigen Shops kann auch der Fake-Shops-Finder der Verbraucherzentrale helfen.

Am sichersten ist der Kauf auf Rechnung. Erst wenn die Ware eintrifft, muss gezahlt werden. Auch Kreditkarten bieten durch das Chargeback-Verfahren eine Rückholoption bei Nichtlieferung. Als Grund im Rückbuchungsantrag sollte „Ware nicht erhalten“ angegeben werden. Der Begriff „Betrug“ kann hingegen schnell zu unnötigen Missverständnissen führen (Quelle: FR).

Bezahldienste wie Paypal oder Klarna bieten einen zusätzlichen Käuferschutz. Zudem sollten Nutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und regelmäßig Kontoaktivitäten prüfen.

