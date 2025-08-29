Falsch getankt? Das rät der ADAC, damit es nicht noch teurer wird

Gerade fertig an der Zapfsäule und plötzlich die Einsicht: Falsch getankt. Kurz abgelenkt und schon ist der Fehler passiert. Wir verraten euch, wie ihr Schadensbegrenzung betreiben könnt und was auf euch zukommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das kann beim Falschtanken passieren

Im schlimmsten Fall führt das Verwechseln des Kraftstoffes zu einem Motorschaden. Ebenfalls möglich ist die Beschädigung der Einspritzanlage. In beiden Situationen muss der Wagen zur Reparatur und es entstehen größere Kosten.

Anzeige

Je nachdem welcher Kraftstoff in welches Fahrzeug gefüllt wurde, kann die Verwechslung aber auch weniger drastische Folgen haben. Zum Beispiel können alte Dieselfahrzeuge mit einigen wenigen Litern Benzin auf viele Liter Diesel zurechtkommen. Auch ein versehentliches Betanken mit E10 statt E5 löst bei neueren Autos für gewöhnlich keine Folgeschäden aus. Dennoch solltet ihr nichts riskieren.

Falsch getankt: Folgendes solltet ihr tun

Im Fall der Fälle gilt: Weder den Motor starten, noch die Autotüren betätigen. Solange der falsche Kraftstoff noch nicht ins System gelangt ist, kann ein eventueller Schaden mit großer Wahrscheinlichkeit verhindert werden. Da gerade moderne Fahrzeuge schon beim Öffnen der Tür die Kraftstoffpumpe betätigen, solltet ihr im Zweifel lieber auf das Ein- und Aussteigen verzichten.

Stellt ihr fest, dass ihr das Auto falsch betankt habt, geht ihr am Besten folgendermaßen vor:

Werft einen Blick in die Bedienungsanleitung oder macht eine Internetrecherche, um herauszufinden, welche Kraftstoffverwechselung möglicherweise nicht schlimm ist beziehungsweise welche Kraftstoff(e) erlaubt sind.

oder macht eine Internetrecherche, um herauszufinden, welche Kraftstoffverwechselung möglicherweise nicht schlimm ist beziehungsweise welche Kraftstoff(e) erlaubt sind. Ist der Kraftstoff ungeeignet, muss dieser aus dem Tank gepumpt werden. Dazu ruft ihr entweder einen speziellen Auspumpservice oder euren Pannenservice an.

werden. Dazu ruft ihr entweder einen speziellen Auspumpservice oder euren Pannenservice an. Alternativ könnt ihr das Auspumpen mit einer manuellen Handpumpe selbst übernehmen. Dieser Weg eignet sich vor allem, wenn das Auto eine kleine Menge des falschen Kraftstoffes verträgt.

selbst übernehmen. Dieser Weg eignet sich vor allem, wenn das Auto eine kleine Menge des falschen Kraftstoffes verträgt. Um auf Nummer sicher zu gehen, lasst ihr das Auto von Fachpersonal checken , bevor ihr weiterfahrt.

, bevor ihr weiterfahrt. Ist der Motor dagegen nach dem Falschtanken schon wieder gestartet worden, solltet ihr auf jeden Fall den Pannenservice kontaktieren und das Auto in einer Werkstatt durchchecken und gegebenenfalls reparieren lassen.

Anzeige

Bestimmte Apps helfen euch dabei, günstiger zu tanken. Mehr dazu im Video.

Mit diesen Kosten müsst ihr rechnen

In den meisten Fällen müsst ihr die Kosten für das Auspumpen sowie für die Reparatur selbst übernehmen. Versicherungen übernehmen die anfallenden Kosten nicht standardmäßig. Dennoch kann sich ein Blick in die Vertragsbedingungen lohnen, für den Fall von speziellen Konditionen.

Anzeige

Seid ihr noch nicht losgefahren und das Falschtanken wurde mit Auspumpen behoben, müsst ihr euch auf Kosten zwischen 150 und 600 Euro einstellen. Die große Preisspanne kommt durch mögliche Aufpreise für Wochenenden, Nächte oder lange Anfahrten zustande. Auch die Menge des falsch getankten Kraftstoffes kann die Kosten hochtreiben.

Fällt dagegen eine Reparatur an, können die Kosten deutlich weiter oben liegen. Ist nicht der Motor, sondern die Einspritzanlage betroffen, kommt ihr je nach Auto und Beschädigung im hohen dreistelligen oder niedrigen vierstelligen Bereich aus. Bei einem Motorschaden müsst ihr euch auf vierstellige Beträge einstellen.