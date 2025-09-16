Falschparker ohne Chance: Deutsche Stadt greift zu drastischen Mitteln

Knöllchen gibt es in Zukunft ganz automatisch.

In Heidelberg startet ein Pilotprojekt, das Falschparker automatisch erfasst. Mit speziellen Scan-Fahrzeugen will die Stadt testen, ob digitale Technik schneller, effizienter und konsequenter arbeitet als menschliche Kontrolleure.

Heidelberg: Mit Scan-Autos gegen Falschparker

Seit mehreren Monaten erlaubt ein Gesetz in Baden-Württemberg den Einsatz von Scan-Fahrzeugen. Diese sind mit Kameras und Sensoren ausgestattet, die Kennzeichen und Positionen abgestellter Autos erfassen.

In dem jetzt gestarteten Pilotprojekt in Heidelberg werden die Daten mit hinterlegten Parkberechtigungen abgeglichen. Wer korrekt parkt, wird sofort wieder gelöscht. Nur bei Verdacht auf einen Verstoß bleibt der Datensatz bestehen (Quelle: Stadt Heidelberg).

Während der Testphase sind nur die Altstadt und der neue Stadtteil Bahnstadt die Einsatzgebiete. Bis Anfang 2026 läuft die Auswertung. Verwarnungen oder Bußgelder gibt es in dieser Phase noch nicht. Sollte die Technik aber im Alltag überzeugen, könnte sie künftig regulär eingesetzt werden. Dann drohen Knöllchen ohne viel menschliches Eingreifen.

Bis zu 1.000 Kontrollen pro Stunde

Die Vorteile liegen aus Sicht der Stadt auf der Hand. Ein Scan-Fahrzeug schafft bis zu 1.000 Kontrollen pro Stunde, bei menschlichen Kontrolleuren sind es höchstens 50. Falschparker auf Radwegen, Busspuren oder Gehwegen könnten so schneller erfasst und im Ernstfall abgeschleppt werden. Damit verspricht sich Heidelberg mehr Sicherheit und Fairness im Straßenverkehr.

Für Autofahrer bedeutet das: die Wahrscheinlichkeit steigt, auch bei kleineren Fehlern erwischt zu werden. Fragen zum Datenschutz bleiben ebenfalls ein Thema. Zwar sollen unauffällige Kennzeichen sofort gelöscht werden, doch das Vertrauen in eine lückenlose Löschung ist sicher nicht bei allen gegeben.