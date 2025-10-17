Fans jubeln: Spotify liefert endlich den Klang, auf den Nutzer seit Jahren warten

Spotify arbeitet ständig daran, Stamm- und Neukunden mit neuen Funktionen zu versorgen. Schon vor Jahren wurde „Spotify HiFi“ angekündigt, ein Feature, das Musik in CD-Qualität bieten sollte. Mittlerweile ist es endlich soweit und Musikfreunde können auf „Lossless HD“-Qualität zugreifen.

Lossless Audio bei Spotify aktivieren

Spotify hat es tatsächlich getan: Das Unternehmen startete Mitte September 2025 endlich Lossless-Audio für alle Premium-Abonnenten und das ganz ohne Aufpreis. Nach jahrelangen Verzögerungen, gescheiterten Ankündigungen und stillen Updates hat der Streaming-Gigant das Feature endlich offiziell weltweit ausgerollt. Wer ein reguläres Premium-Abo besitzt, kann demnach Musik in CD-Qualität (16-bit / 44,1 kHz, FLAC) und ohne die bisherige Datenkompression, die feine Details verschluck, hören.

In der Spotify-App lässt sich das neue Feature unter den Audioeinstellungen aktivieren:

Tippt dazu in der Spotify-App unten auf „Start“. Drückt danach links oben auf das Profilbildsymbol. Öffnet den Abschnitt „Einstellungen und Datenschutz“. Wechselt in das Menü „Medienqualität“. Aktiviert hier die Einstellung für „Lossless“. Die Einstellung lässt sich separat für die Wiedergabe im WLAN und mobilen Datennetz einstellen. Für den Stream über das Mobilfunknetz solltet ihr die HiFi-Option nur aktivieren, wenn ihr ausreichend Datenvolumen habt.

Die Einstellung wirkt sich sowohl für gestreamte als auch für heruntergeladene Songs aus. Für viele Musikliebhaber bedeutet das klarere Höhen, definiertere Bässe und ein insgesamt satteres Klangbild. Die Funktion trägt den Namen „Lossless Listening“ und basiert auf dem offenen FLAC-Format, das auch von High-End-Playern unterstützt wird.

Vorteile und Einschränkungen

Höherer Klangdetailgrad : Im Vergleich zu den bisherigen maximalen Bitraten (z. B. 320 kbps mit komprimierten Formaten) erlaubt Lossless mehr Informationsgehalt und damit potenziell feinere Dynamik und Klangtiefe.

: Im Vergleich zu den bisherigen maximalen Bitraten (z. B. 320 kbps mit komprimierten Formaten) erlaubt Lossless mehr Informationsgehalt und damit potenziell feinere Dynamik und Klangtiefe. Kein Aufpreis : Der neue Lossless-Modus ist für bestehende Premium-Abonnenten enthalten. Anders als vorher vermutet gibt es also kein gesondertes „HiFi“-Upgrade.

: Der neue Lossless-Modus ist für bestehende Premium-Abonnenten enthalten. Anders als vorher vermutet gibt es also kein gesondertes „HiFi“-Upgrade. Maximale Abtastrate begrenzt : Spotify beschränkt sich auf 44,1 kHz, also nicht die höheren Raten, die manche andere Dienste anbieten.

: Spotify beschränkt sich auf 44,1 kHz, also nicht die höheren Raten, die manche andere Dienste anbieten. Die Lossless-Qualität steht möglicherweise nicht bei allen Inhalten zur Verfügung. Voraussetzung ist also, dass eine Variante in entsprechender Qualität im Spotify-Katalog hochgeladen wurde.

Das Übertragen von völlig verlustfreiem Audio über Bluetooth ist oft problematisch, da viele Bluetooth-Codecs die Bandbreite nicht voll ausnutzen können. Spotify selbst empfiehlt, Lossless am besten über WiFi mit kabelgebundenem Kopfhörer oder direkt über geeignete Geräte über Spotify Connect zu nutzen.

Lossless-Dateien sind deutlich größer, was mehr Datenvolumen beim Streaming oder mehr Speicherplatz beim Herunterladen bedeutet.

Lossless gilt nur für Musik. Podcasts, Hörbücher, Musikvideos etc. bleiben komprimiert.

Ein längst überfälliger Schritt

Spotify hatte die HiFi-Funktion bereits Anfang 2021 angekündigt, dann aber immer wieder verschoben. Inzwischen hatten Apple Music und Amazon Music Lossless längst standardmäßig integriert, ebenfalls ohne Aufpreis. Tidal, Qobuz und Deezer gingen noch weiter und bieten Hi-Res-Audio an, also eine noch höhere Qualität als CD-Standard. Viele Nutzer hatten deshalb den Glauben verloren, dass Spotify überhaupt noch nachziehen würde.

Umso größer ist die Überraschung: Statt einer Preiserhöhung oder eines neuen Abo-Modells bekommen Premium-Nutzer das Feature automatisch. Auf Reddit und in Musikforen reagiert die Community euphorisch. Endlich sei Spotify wieder konkurrenzfähig, heißt es dort. Einige Hörer bemängeln zwar, dass kein Hi-Res-Sound (z. B. 24-bit / 96 kHz) unterstützt wird, doch die meisten begrüßen den Schritt als „überfällig, aber richtig“.