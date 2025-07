Fans von Lego und F1 sollten Aldi heute einen Besuch abstatten

Die Formel 1 lässt bei Fans nicht nur auf der Strecke das Herz höher schlagen, sondern auch abseits, wenn es Lego-Angebote zu dem Thema gibt.

Aldi verkauft F1-Rennwagen zum Sammeln günstiger

Lego hat vor einiger Zeit eine neue F1-Serie eingeführt. Neben den normalen Sets gibts auch Minifigures. Die F1-Rennwagen zum Sammeln kosten normalerweise 3,99 Euro. Bei Aldi Nord bekommt ihr sie am 24. Juli 2025 für nur 2,69 Euro (bei Aldi Nord anschauen). Aldi Süd verkauft die Mini-F1-Wagen am gleichen Tag, will aber 3,49 Euro haben (bei Aldi Süd anschauen).

Die aktuellen Preise bei anderen Händlern:

Lego-Minifigures 71049: F1-Rennwagen zum Sammeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2025 05:23 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der F1-Rennwagen zum Sammeln

Für echte F1-Fans, die ihr Team unterstützten wollen.

Für Sammler, die alle 12 Rennwagen haben wollen.

Es eignet sich nicht für euch, wenn ihr kein Glücksspiel mögt. Lego verrät nämlich nicht, was drin ist.

Ihr bekommt mit dem F1-Rennwagen zum Sammeln einen F1-Boliden, den ihr zusammenbauen könnt. Es sind 12 verschiedene Teams dabei. Wichtig: Es ist keine Minifigur enthalten, sondern nur der Helm. Die Fahrzeuge sind für eine Minifigur einfach zu klein.

Diese 12 Rennwagen gibt es. (© Lego)

App entschlüsselt Inhalt

Wenn ihr euch nicht auf euer Glück verlassen wollt, dann könnt ihr den Inhalt der Minifiguren mit einer App vorab auslesen. Ich selbst habe mir so die F1-Boliden von Mercedes und Ferrari gesichert.

Die Minifig-Scan-App gibt es für Android und iOS kostenlos zum Download:

Minifig Scan PacoLabs

Minifig Scan Francis Bonnin

Damit geht ihr sicher, dass ihr wirklich nur die F1-Wagen bekommt, die ihr haben wollt. Gleichzeitig vermeidet ist, dass ihr doppelte Wagen zieht, die ihr vielleicht nicht mehrfach besitzen wollt. Die App funktioniert hervorragend und das Scannen geht schnell. So könnt ihr viele Verpackungen in kurzer Zeit überprüfen.

