Fast jeder hasst sie: Diese eine Taste ruiniert euch regelmäßig den Text

Für viele PC-Nutzer ist sie eine der nervigsten Tasten auf einer Tastatur. Die Einfügen-Taste (Einfg) sitzt über der Entf-Taste. Aber was macht die eigentlich?

Was macht die Taste überhaupt?

Die Einfügen-Taste, oft mit „Einfg“, „Insert“ oder kurz „Ins“ beschriftet, ist eine der älteren Tasten auf PC-Tastaturen und stammt noch aus einer Zeit, in der Textbearbeitung auf Computern stark an Schreibmaschinen angelehnt war. Ihre Hauptfunktion besteht darin, zwischen zwei Schreibmodi umzuschalten: Einfügemodus und Überschreibmodus. Im Einfügemodus, dem Standardzustand, wird der Text dort eingefügt, wo sich der Cursor befindet, ohne bestehenden Text zu löschen. Aktiviert man jedoch den Überschreibmodus mit der Einfg-Taste, ersetzt jedes neu geschriebene Zeichen den vorhandenen Text an der Cursorposition. Das kann vor allem in Textverarbeitungsprogrammen wie Word, OpenOffice oder LibreOffice spürbar sein.

Mit der Einfg-Taste überschreibt ihr also, statt Text einzufügen. Eigentlich sollte die Taste daher Überschreiben-Taste heißen, damit man weiß, was gemeint ist.

Darum ist die Einfg-Taste so nervig

Fast jeder, der an der Tastatur schreibt, erlebt den Moment, wenn man versehentlich an die Taste kommt. Plötzlich wird beim Tippen vorhandener Text gelöscht, statt erweitert zu werden. Das sorgt oft für Verwirrung und Ärger, insbesondere weil der Effekt nicht sofort auffällt. Moderne Programme zeigen den aktiven Modus manchmal in der Statusleiste an, aber längst nicht alle Anwendungen tun das – was die Verwirrung noch verstärkt. Die Taste erfüllt heute kaum noch eine sinnvolle Rolle. Kaum jemand arbeitet bewusst im Überschreibmodus, und ihre Funktion führt häufiger zu unbeabsichtigten Textverlusten als zu echter Produktivität.

Da sie oft in der Nähe wichtiger Tasten wie „Entf“ oder „Pos1“ liegt, wird sie leicht versehentlich gedrückt. In Zeiten, in denen Benutzeroberflächen intuitiver geworden sind, wirkt die Einfg-Taste wie ein Relikt aus der Vergangenheit – ein Überbleibsel aus der Ära der DOS-Editoren, das heute eher stört, als hilft.

Ihr behebt das Problem, indem ihr einfach noch einmal auf die Einfg-Taste drückt. Sie befindet sich nicht nur über den Pfeil-Tasten, sondern ist auch auf dem Nummernblock auf der 0 vertreten.

„Einfg“ deaktivieren: So geht es

Wer den Überschreibmodus dauerhaft deaktivieren möchte, hat mehrere Möglichkeiten. In Microsoft Word kann man in den Optionen unter Erweitert → Bearbeitungsoptionen die Funktion „Überschreibmodus durch Drücken der Einfügen-Taste aktivieren“ abschalten. Auf Systemebene lässt sich die Taste auch mithilfe der Windows-Registry oder Programmen wie „SharpKeys“ (bei Microsoft herunterladen) oder „PowerToys“ neu belegen oder komplett deaktivieren.

Einige moderne Laptops verzichten sogar ganz auf die Taste oder verstecken sie hinter einer Funktionstastenkombination (zum Beispiel „Fn + Einfg“). So deaktiviert ihr die Einfügen-Taste in Microsoft Word:

Klickt auf das Menü „Extras“> „Anpassen“. Unten klickt ihr auf den Button „Tastatur...“ . In der linken Liste wählt ihr „Alle Befehle“ aus. Rechts sucht ihr nach dem Eintrag „Überschreiben“. Achtung: Sie ist nicht alphabetisch sortiert. Unten links wird dann im Feld „Aktuelle Tasten“ angezeigt, dass die Einfügen-Taste zugewiesen ist. Wählt sie hier aus und klickt unten auf den Button „Entfernen“.

