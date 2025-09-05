Fastic App Kosten: Nicht alles zahlt die Krankenkasse!

Sie wird als kostenlos und erstattungsfähig beworben, aber stimmt das? Was die Krankenkassen zahlen und warum die Verbraucherzentrale Klage eingereicht hat, lest ihr hier.

Was kann die Fastic App?

Die Fastic App unterstützt euch bei der Optimierung eures Körpergewichts und verspricht große Erfolge. Außerdem übernehmen laut Fastic einige Krankenkassen bis zu 100 Prozent der Kosten, wenn ihr ein Teilnahmezertifikat für den Ernährungskurs vorlegen könnt. Zu den Inhalten von Fastic gehören:

Die Akademie mit kostenlosen Kursen für gesündere Lebensgewohnheiten

Wasserzähler, Schrittzähler und Fasten-Timer

KI-gesteuerter Scanner zur Mahlzeitenanalyse

Kalorientracker für alle Lebensmitteln

Community-Feeling durch gegenseitige Motivation

Die Intervallfasten-App bietet euch die Möglichkeit, ein Profil anzulegen und eure Rezepte und Lebensmittel abzuspeichern. So könnt ihr das Tracking personalisieren und habt eure Lieblingsspeisen immer griffbereit. Die App gibt es für Android (im PlayStore ansehen) und iPhone (im AppStore ansehen).

Was kostet die Fastic-App und was erstatten die Krankenkassen?

Um bei Fastic mitzumachen, müsst ihr euch zunächst durch einen Dschungel an Fragen kämpfen. Ihr müsst Angaben zu eurem Gewicht, der Motivation für die Gewichtsabnahme, euren größten Schwächen und Zielen machen.

Die Fastic App stellt viele Fragen. (© Screenshot GIGA via Fastic)

Anhand der Angaben errechnet die App dann euren perfekten Ernährungsplan und ab dort wird es kostenpflichtig.

So teuer ist der individuelle Abnehmplan. (© Screenshot GIGA via Fastic)

Der Fastic-Ernährungskurs gilt als erstattungsfähig, da er nach §20 SGB V zertifiziert ist. Um das Geld von der Kasse zu erhalten, müsst ihr die Teilnahmebescheinigung einreichen. In der App findet ihr einen Erstattungsrechner, denn nicht jede Krankenkasse übernimmt die Kosten vollständig.

Achtung: Die Plus-Version der App wird nicht von der Krankenkasse erstattet. Die Erstattungsfähigkeit bezieht sich nur auf den zertifizierten Ernährungskurs!

Ihr müsst in Vorkasse gehen, das Geld gibt es erst zurück, wenn ihr den Kurs vollständig mitgemacht habt. Entscheidet ihr euch für den Kurs, bekommt ihr Fastic PLUS kostenlos dazu. Der Kurs dauert insgesamt acht Wochen.

Verbraucherzentrale klagt gegen Fastic

Die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg kündigte an, gegen Fastic vorzugehen. Grund hierfür sei eine Abo-Falle, die euch 99 Euro kosten kann.

Was war passiert? Fastic versprach laut Verbraucherzentrale ein kostenloses Abo, sofern Nutzer mindestens zwei Mahlzeiten pro Tag über 14 Tage festgehalten haben. Wurde das Ziel nicht erreicht, flatterte den Nutzern eine Rechnung in Höhe von 99 Euro ins Haus.

Zahlreiche Nutzer berichteten, dass sie nie ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen hätten. Die Verbraucherzentrale nahm sich dem Fall an und reichte nun Unterlassungsklage gegen Fastic ein (via Verbraucherzentrale).

Wenn ihr selbst einen Brief von Fastic erhalten habt, bietet euch die Verbraucherzentrale hier einen Musterbrief als Einspruch.

Die Verbraucherzentrale wirft Fastic eine irreführende Gestaltung des Zahlungsbuttons und der App-Oberfläche vor. Es ist nicht die einzige Klage gegen Fastic. Das Landgericht Berlin II muss sich mit der Frage beschäftigen, ob Fastic Kundenbewertungen auf unlautere Weise nutzt (via Verbraucherzentrale).

Gut zu wissen: Die Klage der Verbraucherzentrale hat nichts mit dem erstattungsfähigen Kurs der App zu tun. Diesen könnt ihr im Erfolgsfall weiterhin bei eurer Krankenkasse einreichen. Wie hoch der Erstattungsbetrag ist, hängt von eurer Kasse ab.