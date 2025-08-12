Fastic App Kosten: Wie teuer ist der Einstieg ins Intervallfasten wirklich?

Fastic bietet grundlegende Funktionen zum Intervallfasten kostenlos. Doch wer mehr will, stößt schnell auf eine komplexe Abo-Struktur mit versteckten Kosten.

Das bietet Fastic

Fastic ist eine beliebte Intervallfasten-App mit über zehn Millionen Nutzern weltweit, die nach dem Freemium-Modell funktioniert. Die Basisversion bietet einen Fastentimer sowie Wasser‑ und Schrittzähler und ist zunächst kostenfrei.

Wer Zugang zu weiteren Funktionen wie Rezeptbuch, KI-Ernährungscoach, Challenges oder konkreten Ernährungsplänen möchte, benötigt die kostenpflichtige Premiumversion Fastic Plus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Intervallfasten durch einen persönlichen Berater begleiten zu lassen.

Hier könnt ihr die App für iOS und Android herunterladen:

Fastic Gesund abnehmen, Fasten HealthVida GmbH & Co. KG.

Fastic AI — Food Scan & Fasten Fastic GmbH

Fastic Plus und Coach: So viel kostet die Premium-Nutzung

Wer alle Features von Fastic freischalten möchte, braucht ein kostenpflichtiges Fastic-Plus-Abo.

Der Preis richtet sich nach der Laufzeit: Ein Monat kostet aktuell 12,99 Euro, drei Monate 29,99 Euro, sechs Monate 49,99 Euro und ein Jahr 79,99 Euro (Stand: August 2025).

Je länger ihr euch bindet, desto günstiger wird also der monatliche Preis. Zusätzlich gibt es den Fastic Coach – ein Premium-Feature mit persönlicher Betreuung. Hier zahlt ihr für drei Monate 89,99 Euro.

In diesem Video stellen wir euch die besten Methoden vor, um Gewicht loszuwerden.

Fastic Plus gratis nutzen: Diese zwei Wege gibt es

Es gibt zwei legitime Möglichkeiten, die Premium-Version kostenlos zu bekommen. Beide erfordern jedoch bestimmte Voraussetzungen.

Der erste Weg führt über die Krankenkasse. Einige Anbieter übernehmen die Kosten für Fastic Plus ganz oder teilweise. Ob das bei euch möglich ist, hängt von der Krankenkasse ab. Fragt vorher nach, welche Bedingungen erfüllt werden müssen.

Die zweite Option ist die 14-Tage-Challenge. Dabei müsst ihr zwei Wochen lang täglich zweimal eure Mahlzeiten fotografieren und in der App eintragen. Wer das ohne Unterbrechung schafft, erhält kostenlosen Zugang zu Fastic Plus.

Vorsicht vor versteckten Kosten: 14-Tage-Challenge als Abo-Falle?

Derzeit sorgt die 14-Tage-Challenge für Kritik. Bei Anmeldung mit dem kostenlosen Aktivitätsrabatt muss zweimal täglich die Mahlzeiten getrackt werden – wer das nicht schafft, wird rückwirkend mit einem Jahresabo belastet, wie auf der Seite von Watchlist Internet zu lesen ist.

Nutzer berichten, dass der Hinweis in der App nur spärlich und schlecht lesbar im Kleingedruckten erscheint. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht dagegen mit dem Verdacht auf eine bewusste Täuschung der Nutzer rechtlich vor.

Kundenstimmen zu Fastic: So wird die Intervallfasten-App bewertet

Auf Trustpilot hat die App eine gute Bewertung von 4,4 von fünf Sternen. Nutzer äußern sich überwiegend positiv zur kostenfreien Basisversion von Fastic, wobei viele Anwender die gebündelten Funktionen – Fasten-Timer, Wasser- und Kalorienzähler – in einer einzigen App hervorheben.

Auch die Erfahrungen mit Fastic Plus sind überwiegend positiv. Auf Trustpilot wird häufig die Benutzerfreundlichkeit und die motivierende App-Struktur gelobt. Funktionen wie Foto-Tracking für Mahlzeiten, Routinen und Challenges gelten als hilfreich.

Einige Nutzer berichten jedoch von unerwarteten Kosten und Schwierigkeiten bei Abo-Kündigungen, sowie von Zahlungsaufforderungen trotz Löschung der App. Ebenso wurden gelegentlich ungenaue Kalorienberechnungen bemängelt.

Intervallfasten: Was hat es mit dem Gesundheitstrend auf sich?

Intervallfasten ist eine Ernährungsweise, bei der sich Essens- und Fastenphasen abwechseln. Anders als klassische Diäten schreibt sie nicht vor, was gegessen wird, sondern wann. Beliebte Methoden sind etwa 16:8 (16 Stunden fasten, acht Stunden essen) oder 5:2 (an zwei Tagen pro Woche stark reduzierte Kalorienzufuhr).