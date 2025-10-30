Feiertag oder Shopping-Tag? So sieht’s am Reformationstag mit geöffneten Läden aus

Ende Oktober und Anfang November wird mittlerweile in ganz Deutschland Halloween gefeiert. Der vor allem aus den USA übernommenen Tradition gehen zwei kirchliche Feiertage voraus. In welchen Bundesländern handelt es sich am 31. Oktober und 1. November um richtige Feiertage?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anders als zum Beispiel Ostern oder der Tag der Arbeit sind der Reformationstag und Allerheiligen nur regional beschränkt. Das heißt, nicht alle Menschen in Deutschland haben an diesen Tagen frei.

Hinweis: Am 31. Oktober, ist der Reformationstag. In einigen Bundesländern kann man sich erholen, in anderen ist erst der 1. November frei oder ihr müsst ganz auf den Feiertag verzichten.

Anzeige

Öffnungszeiten am Reformationstag & Allerheiligen: Welche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt es?

Der Reformationstag steigt jährlich am 31. Oktober. Es handelt sich um einen evangelisch-christlichen Feiertag, an welchem an die Taten von Martin Luther gedacht wird. Luther soll am Abend von Allerheiligen im Jahr 1517 seine 95 Thesen an die Kirche in Wittenberg angeschlagen haben und so die Reformation der Kirche eingeleitet haben.

Hiernach entstand die evangelische Kirche. 2017 wurde der Tag zum 500. Mal gefeiert. In diesem Jahr war der Reformationstag in ganz Deutschland ein Feiertag. Ansonsten ist das nicht der Fall und es haben nur vereinzelte Bundesländer frei.

In diesen Bundesländern ist der Reformationstag ein Feiertag:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

In den nördlichen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachen und Schleswig-Holstein wurde der Tag erst im Jahr 2018 zum regulären Feiertag. Wohnt ihr in einem der oben genannten Bundesländer, habt ihr am 31. Oktober also frei. Das gilt auch für Mitarbeiter im Supermarkt und Einzelhandel. Die Geschäfte sind an diesem Tag in diesen Bundesländern also geschlossen.

Anzeige

Bäckereien, Blumenläden und Co. haben vermutlich zu Zeiten wie an Sonntagen geöffnet. Berücksichtigt auch, dass die Post an diesem Feiertag ebenfalls nicht arbeitet. Falls ihr also keine Pakete oder Briefe erhaltet, liegt das nicht an den Auslieferern. Wer außerhalb der genannten Bundesländer wohnt und von dort etwas bestellt hat, muss mit einem zusätzlichen Liefertag rechnen. Tankstellen sind zu ihren gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. In größeren Städten dürften auch in Bahnhöfen und Flughäfen einige Läden weiterhin geöffnet haben.

Wohnt ihr außerhalb der genannten Bundesländer, ändert sich für euch nichts. Alle Geschäfte haben in Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg also 31. Oktober geöffnet wie gehabt.

Anzeige

Öffnungszeiten am Allerheiligen: Wo ist hier Feiertag?

Nur einen Tag nach dem Reformationstag steigt jährlich am 1. November Allerheiligen. Geschichtlich stehen Allerheiligen und der Reformationstag in keinem direkten Zusammenhang. Allerheiligen wird bereits seit dem 4. Jahrhundert zelebriert. An diesem Tag wird allen Heiligen der Kirche gedacht.

Dazu zählen alle öffentlich heilig gesprochenen Leute sowie Männer und Frauen, die nicht offiziell heiliggesprochen wurden, aber ihren überzeugten Glauben fest im Inneren ausgelebt und ohne Heiligsprechung ausgelebt haben. Auch bei Allerheiligen handelt es nicht um einen deutschlandweiten Feiertag.

In diesen Bundesländern ist frei:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In allen anderen Bundesländern wird am 1. November ganz normal gearbeitet und Geschäfte haben ohne Einschränkung aufgrund eines Feiertags geöffnet.

Anzeige

Wer aber zum Beispiel in Potsdam wohnt, kann den Reformationstag für einen touristischen Ausflug und eine Einkaufstour in der Hauptstadt nutzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.