  4. Feiertags-Quiz: Weißt du, wann du frei hast und weißt du auch warum?

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
Mensch hält Kalender mit der linken Hand und macht mit der rechten Hand, in der die Person einen Stift hält, notizen
© Pond5 Images via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Weißt du, wann du offiziell auf der Couch bleiben darfst und warum? Von geschenkten freien Tagen über historische Meilensteine bis zu Bräuchen, die niemand so richtig erklärt: Hier findest du heraus, ob du ein Feiertags-Profi bist oder ob du bisher einfach nur Glück hattest, dass dein Chef dich nicht zur Arbeit gerufen hat.

