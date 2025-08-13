Festnetz-Spartrick vor dem Aus: Call-by-Call verschwindet – das sind die besten Alternativen

Call-by-Call wird ab Januar 2025 abgeschaltet. Wir zeigen euch, warum das Verfahren endet, was es bisher leistete – und welche Alternativen ihr künftig nutzen könnt.

Zum 1. Januar 2025 wird das Call-by-Call-Verfahren in Deutschland endgültig abgeschaltet. Was jahrzehntelang als günstige Option für Auslands- und Ferngespräche über das Festnetz galt, hat heute kaum noch Relevanz – auch weil viele Nutzer auf Mobilfunk- und Internet-Telefonie umgestiegen sind. Wir erklären, was das Ende von Call-by-Call bedeutet und was ihr stattdessen nutzen solltet.

Warum wird Call-by-Call abgeschaltet?

Die Deutsche Telekom sowie weitere Anbieter von Mehrwert- und Vorwahldiensten hatten bereits im Sommer 2023 beschlossen, Call-by-Call sowie Preselection-Dienste zum 1. Januar 2025 einzustellen. Gründe sind unter anderem:

Die geringe Nutzung durch Endkunden

Der komplexe technische Betrieb im Zeitalter der IP-Telefonie

Die Zunahme von Flatrates und App-basierten Alternativen

Damit endet eine Ära im deutschen Festnetz – ohne große Auswirkungen auf die meisten Nutzer, aber mit klarer Notwendigkeit zur Umstellung für einige.

Was war Call-by-Call überhaupt?

Call-by-Call war eine Möglichkeit, bei jedem Festnetz-Anruf einen anderen Anbieter zu wählen, der das Gespräch günstiger übermittelte als via Standardtarif. Dafür musste vor der eigentlichen Rufnummer eine fünf- oder sechsstellige Vorwahl eingeben werden – vorwiegend beginnend mit 010. Die Abrechnung lief dann über den Festnetzanschluss der Telekom. Typische Call-by-Call-Vorwahlen waren:

010xx (Call-by-Call-Vorwahl)

0043 (Landesvorwahl Österreich)

662 (Ortsvorwahl Salzburg)

123456 (Zielnummer)

Die Methode war vor allem bei Auslandsanrufen beliebt – besonders in Zeiten, in denen es keine Flatrates oder günstige Roaming-Tarife gab.

Welche Alternativen gibt es zu Call-by-Call?

Auch ohne Call-by-Call könnt ihr weiterhin günstig telefonieren – insbesondere ins Ausland. Diese Optionen sind deutlich moderner und meist auch mobil nutzbar:

In Zeiten von allgegenwärtigem mobilen Internet müsst ihr also gar nicht mehr auf veraltete Techniken wie Call-by-Call zurückgreifen. Am einfachsten lassen sich eure weit entfernten Verwandten, Freunde und Kunden über Messenger wie Whatsapp erreichen.

FAQ Call-by-Call Wann wird Call-by-Call in Deutschland abgeschaltet? Call-by-Call wird zum 1. Januar 2025 eingestellt. Das betrifft alle Festnetzanschlüsse in Deutschland. Warum wird Call-by-Call abgeschafft? Weil es nur noch selten genutzt wird, technisch veraltet ist und durch moderne Alternativen ersetzt wurde. Welche Alternativen zu Call-by-Call gibt es? Empfehlenswert ist der Rückgriff auf VoIP-Anrufe und Messenger-Telefonie.

