  5. Festnetz-Spartrick vor dem Aus: Call-by-Call verschwindet – das sind die besten Alternativen

Sofia Vvedenskaya
3 min Lesezeit
Ein wütender Mann mit Brille und kariertem Hemd hält einen alten schwarzen Wählscheibentelefonhörer in der einen Hand und das Telefongehäuse in der anderen. Er schreit in den Hörer, während der Hintergrund in einem comicartigen Stil mit Farbverlauf und Punktemuster gestaltet ist.
Call-by-Call ist endgültig Geschichte. Dennoch gibt es Alternativen, mit denen ihr günstig ins Ausland telefonieren könnt. (© IMAGO / Westend61, Bearbeitung GIGA)
Call-by-Call wird ab Januar 2025 abgeschaltet. Wir zeigen euch, warum das Verfahren endet, was es bisher leistete – und welche Alternativen ihr künftig nutzen könnt.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Warum wird Call-by-Call abgeschaltet?
  2. 2.Was war Call-by-Call überhaupt?
  3. 3.Welche Alternativen gibt es zu Call-by-Call?

Zum 1. Januar 2025 wird das Call-by-Call-Verfahren in Deutschland endgültig abgeschaltet. Was jahrzehntelang als günstige Option für Auslands- und Ferngespräche über das Festnetz galt, hat heute kaum noch Relevanz – auch weil viele Nutzer auf Mobilfunk- und Internet-Telefonie umgestiegen sind. Wir erklären, was das Ende von Call-by-Call bedeutet und was ihr stattdessen nutzen solltet.

Warum wird Call-by-Call abgeschaltet?

Die Deutsche Telekom sowie weitere Anbieter von Mehrwert- und Vorwahldiensten hatten bereits im Sommer 2023 beschlossen, Call-by-Call sowie Preselection-Dienste zum 1. Januar 2025 einzustellen. Gründe sind unter anderem:

  • Die geringe Nutzung durch Endkunden
  • Der komplexe technische Betrieb im Zeitalter der IP-Telefonie
  • Die Zunahme von Flatrates und App-basierten Alternativen

Damit endet eine Ära im deutschen Festnetz – ohne große Auswirkungen auf die meisten Nutzer, aber mit klarer Notwendigkeit zur Umstellung für einige.

Was war Call-by-Call überhaupt?

Call-by-Call war eine Möglichkeit, bei jedem Festnetz-Anruf einen anderen Anbieter zu wählen, der das Gespräch günstiger übermittelte als via Standardtarif. Dafür musste vor der eigentlichen Rufnummer eine fünf- oder sechsstellige Vorwahl eingeben werden – vorwiegend beginnend mit 010. Die Abrechnung lief dann über den Festnetzanschluss der Telekom. Typische Call-by-Call-Vorwahlen waren:

  • 010xx (Call-by-Call-Vorwahl)
  • 0043 (Landesvorwahl Österreich)
  • 662 (Ortsvorwahl Salzburg)
  • 123456 (Zielnummer)
Die Methode war vor allem bei Auslandsanrufen beliebt – besonders in Zeiten, in denen es keine Flatrates oder günstige Roaming-Tarife gab.

Welche Alternativen gibt es zu Call-by-Call?

Auch ohne Call-by-Call könnt ihr weiterhin günstig telefonieren – insbesondere ins Ausland. Diese Optionen sind deutlich moderner und meist auch mobil nutzbar:

Alternative

Vorteile

Anbieter

WiFi-Calling / VoLTE

Nahtlos im Mobilfunktarif integriert, hohe Sprachqualität

Bei vielen Anbietern im Tarif enthalten (Vodafone, O2) oder zubuchbar (Telekom).

VoIP-Apps

Anbieterunabhängig, oft günstige Auslandstarife

Sipgate, easybell, 1&1 VoIP

Messenger-Anrufe

Kostenloser Sprach- & Videoanruf über Internet

Whatsapp, Signal, Telegram, Discord, MS Team, Zoom, Google Meet

Telefonie-Flats ins Ausland

Fester Preis pro Monat für Anrufe ins Ausland

Telekom, Vodafone, o2, Congstar

Callthrough-Dienste

Funktioniert ohne Internet, oft günstige Tarife Prepaid/Postpaid

Abhängig vom Zielland und Dauer, nutzt Rechner, um den besten Tarif zu finden

In Zeiten von allgegenwärtigem mobilen Internet müsst ihr also gar nicht mehr auf veraltete Techniken wie Call-by-Call zurückgreifen. Am einfachsten lassen sich eure weit entfernten Verwandten, Freunde und Kunden über Messenger wie Whatsapp erreichen.

FAQ Call-by-Call

Wann wird Call-by-Call in Deutschland abgeschaltet?

Call-by-Call wird zum 1. Januar 2025 eingestellt. Das betrifft alle Festnetzanschlüsse in Deutschland.

Warum wird Call-by-Call abgeschafft?

Weil es nur noch selten genutzt wird, technisch veraltet ist und durch moderne Alternativen ersetzt wurde.

Welche Alternativen zu Call-by-Call gibt es?

Empfehlenswert ist der Rückgriff auf VoIP-Anrufe und Messenger-Telefonie.

