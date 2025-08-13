Festnetz-Spartrick vor dem Aus: Call-by-Call verschwindet – das sind die besten Alternativen

Call-by-Call wird ab Januar 2025 abgeschaltet. Wir zeigen euch, warum das Verfahren endet, was es bisher leistete – und welche Alternativen ihr künftig nutzen könnt.
Zum 1. Januar 2025 wird das Call-by-Call-Verfahren in Deutschland endgültig abgeschaltet. Was jahrzehntelang als günstige Option für Auslands- und Ferngespräche über das Festnetz galt, hat heute kaum noch Relevanz – auch weil viele Nutzer auf Mobilfunk- und Internet-Telefonie umgestiegen sind. Wir erklären, was das Ende von Call-by-Call bedeutet und was ihr stattdessen nutzen solltet.
Warum wird Call-by-Call abgeschaltet?
Die Deutsche Telekom sowie weitere Anbieter von Mehrwert- und Vorwahldiensten hatten bereits im Sommer 2023 beschlossen, Call-by-Call sowie Preselection-Dienste zum 1. Januar 2025 einzustellen. Gründe sind unter anderem:
- Die geringe Nutzung durch Endkunden
- Der komplexe technische Betrieb im Zeitalter der IP-Telefonie
- Die Zunahme von Flatrates und App-basierten Alternativen
Damit endet eine Ära im deutschen Festnetz – ohne große Auswirkungen auf die meisten Nutzer, aber mit klarer Notwendigkeit zur Umstellung für einige.
Was war Call-by-Call überhaupt?
Call-by-Call war eine Möglichkeit, bei jedem Festnetz-Anruf einen anderen Anbieter zu wählen, der das Gespräch günstiger übermittelte als via Standardtarif. Dafür musste vor der eigentlichen Rufnummer eine fünf- oder sechsstellige Vorwahl eingeben werden – vorwiegend beginnend mit 010. Die Abrechnung lief dann über den Festnetzanschluss der Telekom. Typische Call-by-Call-Vorwahlen waren:
- 010xx (Call-by-Call-Vorwahl)
- 0043 (Landesvorwahl Österreich)
- 662 (Ortsvorwahl Salzburg)
- 123456 (Zielnummer)
Die Methode war vor allem bei Auslandsanrufen beliebt – besonders in Zeiten, in denen es keine Flatrates oder günstige Roaming-Tarife gab.
Welche Alternativen gibt es zu Call-by-Call?
Auch ohne Call-by-Call könnt ihr weiterhin günstig telefonieren – insbesondere ins Ausland. Diese Optionen sind deutlich moderner und meist auch mobil nutzbar:
Alternative
Vorteile
Anbieter
Nahtlos im Mobilfunktarif integriert, hohe Sprachqualität
Bei vielen Anbietern im Tarif enthalten (Vodafone, O2) oder zubuchbar (Telekom).
Anbieterunabhängig, oft günstige Auslandstarife
Sipgate, easybell, 1&1 VoIP
Messenger-Anrufe
Kostenloser Sprach- & Videoanruf über Internet
Whatsapp, Signal, Telegram, Discord, MS Team, Zoom, Google Meet
Fester Preis pro Monat für Anrufe ins Ausland
Telekom, Vodafone, o2, Congstar
Callthrough-Dienste
Funktioniert ohne Internet, oft günstige Tarife Prepaid/Postpaid
Abhängig vom Zielland und Dauer, nutzt Rechner, um den besten Tarif zu finden
In Zeiten von allgegenwärtigem mobilen Internet müsst ihr also gar nicht mehr auf veraltete Techniken wie Call-by-Call zurückgreifen. Am einfachsten lassen sich eure weit entfernten Verwandten, Freunde und Kunden über Messenger wie Whatsapp erreichen.