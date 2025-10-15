Feuchtigkeit im Auto? Mit diesen einfachen Tricks wird es sofort wieder trocken!

Im Herbst und Winter macht Autofahrern vor allem eines zu schaffen: Feuchtigkeit im Innenraum. Sie begünstigt beschlagene Scheiben und sogar Schimmelbildung. Wir zeigen euch einfache Tricks und altbewährte Hausmittel, mit denen ihr dem entgegenwirken könnt. So werdet ihr Feuchtigkeit im Auto los.

Hausmittel gegen Feuchtigkeit im Auto

Die Wirksamkeit von Hausmitteln in eurem Auto sind natürlich von einigen Faktoren wie der Größe des Kfz oder der Schwere der Feuchtigkeit abhängig. Es ist ratsam, verschiedene Hausmittel zu testen und auch den Einsatzort zu variieren. Hier eine Auswahl der besten Hausmittel gegen Feuchtigkeit im Auto:

Reis : Füllt ein Behältnis wie eine Schale, einen Beutel oder eine Socke mit ungekochtem Reis und stellt sie dort ab, wo besonders viel Feuchtigkeit auftritt – zum Beispiel im Fußraum.

: Füllt ein Behältnis wie eine Schale, einen Beutel oder eine Socke mit ungekochtem Reis und stellt sie dort ab, wo besonders viel Feuchtigkeit auftritt – zum Beispiel im Fußraum. Katzenstreu : Ihr habt richtig gelesen. Silikonbasiertes Katzenstreu eignet sich ebenso wie Reis gegen Feuchtigkeit. Auch hier könnt ihr ein beliebiges Behältnis benutzen und es alternativ auf das Armaturenbrett stellen.

: Ihr habt richtig gelesen. Silikonbasiertes Katzenstreu eignet sich ebenso wie Reis gegen Feuchtigkeit. Auch hier könnt ihr ein beliebiges Behältnis benutzen und es alternativ auf das Armaturenbrett stellen. Salz : Ihr könnt handelsübliches Küchen- oder Streusalz verwenden, um feuchte Luft aus dem Auto zu entfernen. Ihr solltet das Salz allerdings regelmäßig austauschen, wenn es klumpig wird.

: Ihr könnt handelsübliches Küchen- oder Streusalz verwenden, um feuchte Luft aus dem Auto zu entfernen. Ihr solltet das Salz allerdings regelmäßig austauschen, wenn es klumpig wird. Backpulver oder Natron : Unter den Hausmitteln sind Backpulver und Natron wahre Multitalente. Sie helfen nicht nur gegen Feuchtigkeit, sie können in großen Mengen auch Gerüche entfernen.

: Unter den Hausmitteln sind Backpulver und Natron wahre Multitalente. Sie helfen nicht nur gegen Feuchtigkeit, sie können in großen Mengen auch Gerüche entfernen. Kohle : Sogar Holzkohle kann etwas Feuchtigkeit aus der Luft ziehen. Packt ein paar Stücke in eine Stofftasche oder Ähnliches und platziert sie im Auto. Vor allem im Sommer dürften viele noch Kohle zu Hause stehen haben.

: Sogar Holzkohle kann etwas Feuchtigkeit aus der Luft ziehen. Packt ein paar Stücke in eine Stofftasche oder Ähnliches und platziert sie im Auto. Vor allem im Sommer dürften viele noch Kohle zu Hause stehen haben. Zeitungspapier: Vor allem im Fußraum sammelt sich im Winter durch nasse Schuhe besonders viel Feuchtigkeit. Ein gutes Hausmittel dagegen ist altes Zeitungspapier, das ihr auf die Fußmatten legt. Vergesst nicht, die Zeitung regelmäßig auszutauschen.

Auch den Kofferraum eures Autos dürft ihr bei der Entfeuchtung nicht vergessen. Undichte Dichtungen, verstopfte Ablaufrinnen oder beschädigte Heckleuchten können schnell zu Feuchtigkeit im Heck sorgen. Platziert die Hausmittel gerne auch im Kofferraum, um Schimmelbildung zu verhindern.

Nützliches Zubehör, um Feuchtigkeit vorzubeugen

Besonders im Winter ist die Gefahr durch Feuchtigkeit für das Auto erhöht. Nasse Klamotten und Schuhe, Regen sowie feuchte Luft, die durch offene Fenster hereintritt oder inkorrektes Heizen können eine erhöhte Luftfeuchtigkeit begünstigen.

Für die Entfeuchtung könnt ihr euch nützliche Hilfsmittel zulegen und einige dieser Tipps befolgen:

Sollten gewöhnliche Hausmittel nicht ausreichen, könnt ihr euch Luftentfeuchterkissen zulegen . Diese haben eine ähnliche Wirkung wie Reis, Katzenstreu oder Salz und können in der Mikrowelle regeneriert werden, wenn sie zu viel Feuchtigkeit aufgenommen haben. Zum Trocknen könnt ihr sie aber auch in den Backofen stecken oder auf einen warmen Heizkörper legen.

. Diese haben eine ähnliche Wirkung wie Reis, Katzenstreu oder Salz und können in der Mikrowelle regeneriert werden, wenn sie zu viel Feuchtigkeit aufgenommen haben. Zum Trocknen könnt ihr sie aber auch in den Backofen stecken oder auf einen warmen Heizkörper legen. Für den Innenraum bieten sich im Winter Gummifußmatten an. Im Gegensatz zu Fußmatten aus Stoff saugen sie weniger Nässe oder Schnee auf. Zudem gibt es sogenannte Kofferraumwannen mit der gleichen Funktion.

an. Im Gegensatz zu Fußmatten aus Stoff saugen sie weniger Nässe oder Schnee auf. Zudem gibt es sogenannte Kofferraumwannen mit der gleichen Funktion. Steht euer Auto im Freien, wird es im Winter sicherlich auch mal von Schnee bedeckt sein. Entfernt Eis und Schnee auch von den Scheiben , damit Schmelzwasser beim Öffnen des Fensters nicht ins Innere gelangen kann.

, damit Schmelzwasser beim Öffnen des Fensters nicht ins Innere gelangen kann. Bei trockenen Verhältnissen könnt ihr die Türen und Fenster eures Autos vor Fahrtantritt für ein paar Minuten öffnen, um etwas frische Luft durch das Kfz ziehen zu lassen.

So heizt ihr im Winter richtig!

Wollt ihr Feuchtigkeit im Auto loswerden, solltet ihr auch das richtige Heizen im Winter beherrschen. Die Klimaanlage ist eines der besten Hilfsmittel, die hohe Luftfeuchtigkeit im Inneren einzudämmen.

Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter solltet ihr ab und zu eure Klimaanlage einschalten. Das passiert bei den meisten Fahrzeugen über den A/C-Knopf. Die Klimaanlage entzieht der Luft Feuchtigkeit und kann damit beschlagene Scheiben vorbeugen.

Der dritte Knopf von oben auf der rechten Seite ist die Umluft-Taste. (© IMAGO / imagebroker)

Beim Heizen solltet ihr außerdem darauf achten, von Umluft auf Frischluftzufuhr zu wechseln. Das könnt ihr mit dem Knopf steuern, der einen Pfeil in Kombination mit einem Auto zeigt. Die Taste für Umluft zeigt einen Pfeil an, der sich innerhalb des Fahrzeugs dreht. Die Frischluftzufuhr hingegen zeigt einen Pfeil, der von außen in das Kfz hineinfährt.

Zu guter Letzt solltet ihr eine zu hohe Temperatur beim Heizen vermeiden und eher eine mittlere Stufe einstellen. Eine zu hohe Wärme fördert das Kondensieren an kalten Fenstern.