Fire TV trifft Alexa: Macht endlich Schluss mit der nervigen Sucherei auf der Fernbedienung

Ihr könnt euren Amazon Fire TV Stick ganz einfach mit Alexa verbinden, um ihn per Sprachbefehl zu steuern.

Um Alexa mit dem Fire TV Stick zu verbinden, müsst ihr im Grunde nur zwei Dinge sicherstellen: Beide Geräte sind mit demselben Amazon-Account verknüpft und befinden sich im gleichen WLAN.

Alexa mit Fire TV Stick verbinden – so geht’s

Alexa-App öffnen: App auf dem Handy starten → Geräte → + oben rechts → Gerät hinzufügen. Fire TV auswählen: TV & Video → Fire TV → Geräte verknüpfen. Echo-Gerät auswählen: Wählt das Echo-Gerät, mit dem ihr Fire TV steuern wollt.

Alternativ könnt ihr die Verbindung auch direkt über den Fire TV Stick aktivieren. Dazu ruft ihr die Einstellungen auf und wechselt in den Abschnitt „Alexa“. Dort wählt ihr das Echo-Gerät aus.

Alexa: Sprachfernbedienung für Fire TV benutzen – so geht's

Ihr benötigt nicht unbedingt einen Echo-Lautsprecher, um den Fire-TV-Stick mit Sprachbefehlen zu steuern. Stattdessen könnt ihr auch die Sprachfernbedienung des Streaming-Sticks nutzen.

Die Steuerung des Fire TV Sticks über die Sprachfernbedienung ist einfach: Ihr drückt dazu auf den Mikrofon-Button, der sich oben auf der Fernbedienung befindet. Anschließend könnt ihr den entsprechenden Sprachbefehl einsprechen, um den Fire-TV-Stick zu steuern. Hier eine Auswahl der möglichen Befehle:

Befehl Funktion Spiele (Filmtitel) ab. Spielt einen Film aus der Bibliothek ab Spiele (Name der Serie) ab. Spielt eine Serie aus der Bibliothek Suche nach (Film/Serie/Schauspieler/Genre) Die Filmbibliothek nach bestimmten Kriterien durchsuchen Finde (Name der App) Apps in der Bibliothek finden Starte (Name der App) Apps aus der Bibliothek starten Spule 5 Minuten zurück/Springe zu (Minutenangabe)/Spule 30 Sekunden vor In einem Film oder einer Serie vor- oder zurückspulen Nächste Folge Zur nächsten Episode einer Serie springen „Pause“, „Weiter“, „Stop“ Aktuelle Wiedergabe steuern

Neben der Filmwiedergabe kann auch Musik über Fire TV per Alexa gesteuert werden. Verwendet hierfür zum Beispiel diese Befehle:

Spiele Musik von Künstler

Spiele gute, harte, romantische Musik.

Spiele Radio von Künstler.

Nächster Song, vorheriger Song.

Vor- und zurückspulen könnt ihr ebenfalls per Spracheingabe. Sagt hierfür einfach „15 Sekunden vorspulen“ oder ähnlich. Fire TV versteht neben Sprachbefehlen zur Wiedergabe weitere Eingaben. So könnt ihr zum Beispiel über „Gehe zur Startseite“ direkt auf den Startbildschirm von Fire TV springen oder euch mit der Frage „Wie viel Uhr ist es?“ die aktuelle Zeit ausgeben lassen. Bei weiteren Fragen helfen die offiziellen Fire-TV-Anleitungen von Amazon weiter.