Fitorb-App: Ist die App für den smarten Ring kostenfrei?

Die Fitorb-App liefert detaillierte Gesundheitsdaten vom Smartring direkt aufs Handy. Wir klären, ob ihr dafür zahlen müsst.

Das ist die Fitorb-App

Wenn ihr einen Fitorb Smart Ring Pro habt, könnt ihr auf die passende App kaum verzichten. Denn mit ihr lest ihr die aufgezeichneten Daten aus. Dazu zählen unter anderem eure Schlafqualität, euer Stresslevel und eure Körpertemperatur.

Für Nutzerinnen ist zudem die Zyklusüberwachung eine wertvolle Funktion. Nicht zuletzt könnt ihr im Sportmodus euren Puls und damit beispielsweise den Kalorienverbrauch tracken. Die Fitorb-App bereitet die Werte in übersichtlichen Diagrammen auf.

Wie erhält man die App?

Die App steht euch im App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Es gibt nach der Installation keine versteckten Gebühren, die für die Nutzung bestimmter Funktionen oder nach einer bestimmten Zeit anfallen.

fitpro Shenzhen Well Fitness Management Technology Co,LTD

FitPro 深圳市威尔健康管理科技有限公司

User-Rezensionen der Fitorb-App

Während Fitorb im Allgemeinen auf Trustpilot als „hervorragend“ (4,6 von fünf Sternen) eingestuft wird, bewerten die Nutzer die App deutlich schlechter. Im App Store hat sie durchschnittlich 2,5 Sterne und im Google Play Store 3,3 Sterne erhalten.

Die User kritisieren unter anderem:

Die App verliert regelmäßig die Verbindung zum Ring.

zum Ring. Funktion „Passwort zurücksetzen“ funktioniert nicht richtig.

richtig. Hoher Akkuverbrauch durch die App.

durch die App. Die App lässt sich nur umständlich vollständig schließen.

Funktionalität der Fitorb-App unklar

Wie aussagekräftig die App-Bewertungen in Bezug auf den Ring sind, bleibt allerdings unklar. Viele negative Rezensionen beziehen sich auf die Smartwatch des Herstellers, die ebenfalls mit der App gekoppelt wird.

Außerdem fließen in die durchschnittlichen Bewertungen der App-Stores auch Rezensionen ein, die zum Teil bereits mehrere Jahre alt sind. Da der Hersteller eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie anbietet, ist ein Test des Rings und der App-Funktionen für euch kein großes Risiko.