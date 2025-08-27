Fitorb Ring: smarter Gesundheits- und Fitnesstracker zum kleinen Preis

Der Fitorb Ring kann euch dabei helfen, eure Gesundheit besser zu verstehen. Hier erfahrt ihr, welche Funktionen der Smart Ring mitbringt.

Mit dem Fitorb Smart Ring Pro die Gesundheit checken

Die Idee, Sportaktivitäten und Gesundheitswerte mit einem Smart Ring zu tracken, ist nicht neu. Mittlerweile gibt es diverse Fitness-Ringe von bekannten Herstellern, die den Schlaf analysieren, die Herzfrequenz messen oder die Kalorien zählen. Doch wie unterscheidet sich der Fitorb Ring vom Ouro Ring 4, dem Samsung Galaxy Ring oder dem Amazfit Helio Ring?

Der Fitorb Smart Ring Pro besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Er sitzt mit einem geringen Gewicht von 2,9 Gramm deutlich komfortabler am Finger als andere Smart Rings. Erhältlich ist der Fitness-Ring in acht Größen, die ihr entweder mit einem digitalen Ringmesstool oder einem kostenlosen Fitorb Ringgrößen-Set bestimmt.

Den Smart Ring könnt ihr an jedem Finger tragen. Für optimalen Tragekomfort empfiehlt sich der Finger, an dem euch der Ring am wenigsten stört. Ihr solltet jedoch darauf achten, dass er nicht zu locker sitzt, damit die Sensoren exakte Messwerte wiedergeben.

Zur Auswahl stehen die Designvarianten „Neptun“ (nach außen leicht konkav geformt) und „Saturn“ (gerade, mit Fuge in der Mitte). Je nachdem, ob ihr es lieber schlicht oder extravagant mögt, wählt ihr aus den Farben Roségold, Grau, Schwarz, Gold und Silber.

Was misst der Fitorb Ring?

Der Fitorb Smart Ring Pro misst rund um die Uhr die Herzfrequenz und trackt euren Schlaf. Er erfasst den REM-Schlaf, den Tiefschlaf und die Schlafdauer. Zusätzlich überwacht der Smart Ring die Sauerstoffsättigung, um eine mögliche Schlafapnoe zu erkennen. Darüber hinaus zählt das Wearable eure Schritte und die verbrannten Kalorien.

Frauen überwachen mit dem Fitorb Ring ihren Menstruationszyklus und bestimmen die fruchtbaren Tage. Zudem misst das Modell „Neptun“ die Körpertemperatur, um Stress, hormonelle Veränderungen und Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Um eure Fortschritte beim Training greifbar zu machen, zeichnet das Gerät Leistung und Zeit auf. Die Daten werden automatisch in die App übertragen und anschließend in einem übersichtlichen Diagramm dargestellt. Dadurch erkennt ihr auf einen Blick, ob ihr euren Trainingsplan anpassen müsst.

Für den Abgleich der Messwerte müsst ihr euer Smartphone nicht ständig dabeihaben. Der Fitorb Ring speichert die Daten intern. Ist er in der Nähe eures Handys, synchronisiert er die Werte via Bluetooth automatisch mit der App.

Achtung: Der Fitorb Ring liefert Einblicke und Daten in Bezug auf euer Fitness- und Gesundheitslevel, ersetzt jedoch nicht den Besuch beim Arzt! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch daher an medizinisches Fachpersonal wenden. Zusätzliche Hinweise findet ihr in den allgemeinen Informationen des Herstellers zur Produktsicherheit und Nutzung.

Fitorb Ring bietet smarte Funktionen ohne Abo

Der Fitorb Ring ist kompatibel mit allen Apple- und Android-Smartphones. Die dazugehörige App erhaltet ihr im Android- oder Apple-Store. In der Verpackung findet ihr einen QR-Code, der euch direkt zum Download führt.

Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Smart Rings: Die Nutzung der App ist dauerhaft kostenlos. Es fallen keine monatlichen Gebühren oder zusätzliche Kosten an.

Weitere Vorteile des Fitorb Smart Ring Pro

Bei normalem Gebrauch hält der Akku bis zu 7 Tage. Im Stand-by sind es mehr als zwei Wochen. Im Lieferumfang enthalten ist ein kleines, schwarzes Ladecase, mit dem ihr den Smart Ring auch unterwegs aufladen könnt.

Dafür ladet ihr das Case vorher mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Geht dem Ring die Puste aus, braucht ihr ihn nur hineinlegen. Nach etwa drei Stunden ist er vollständig geladen.

Der Fitorb Ring ist wasserdicht nach IP68, daher braucht ihr ihn beim Händewaschen oder Schwimmen nicht abzulegen. Darauf ausgelegt, extremen Temperaturschwankungen zu trotzen, übersteht der Smart Ring problemlos ein Eisbad oder einen Saunagang.

Der Gesundheits- und Fitnessring ist leicht, hält lange durch und zeigt euch eure Vitalwerte. So seht ihr eure Fortschritte beim Training, aber auch sich anbahnende Erkältungen.

