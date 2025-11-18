FLAC-Dateien in MP3 umwandeln: Kostenlose Methode Schritt für Schritt erklärt

Audiodateien existieren in den unterschiedlichsten Formaten. Wer seine Musik oder Sprachaufnahmen vom FLAC- ins weit verbreitete MP3-Format umwandeln möchte, braucht dafür keinen kostenpflichtigen Konverter. Die meisten Nutzer besitzen bereits ein geeignetes Programm. Hier erfahrt ihr, wie ihr FLAC-Dateien kostenlos und unkompliziert in MP3 konvertiert.

Mit dem VLC Media Player FLAC in MP3 konvertieren

Die Konvertierung von FLAC- in MP3-Dateien ist mit dem VLC-Media-Player schnell erledigt. Der beliebte, kostenlose Player steht für Windows, macOS und Linux zur Verfügung und ist vielleicht sogar schon auf eurem System installiert.

FLAC-Dateien sind bekannt für ihre hohe Audioqualität. Standardmäßig wandelt der VLC-Media-Player jedoch mit einer Bitrate von 128 kbit/s um. Um möglichst die gute Qualität eurer Audiodateien zu bewahren, solltet ihr deshalb beim ersten Mal die Bitrate anpassen. Diese Einstellungen werden dann für alle weiteren Konvertierungen übernommen.

Öffnet den VLC-Media-Player auf eurem Computer. Geht im Menü auf „Medien“ und im Dropdown-Menü auf „Konvertieren/Speichern ...“

Alternativ drückt die Tastenkombination [Strg] + [R]. Unter „Dateiauswahl“ klickt ihr auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen“. Wählt die gewünschten FLAC-Dateien auf eurem Computer aus und klickt auf den Button „Öffnen“.

Alternativ: Nutzt „Drag and Drop“, um die Dateien in das Fenster zu ziehen. Nach dem Hinzufügen aller Audiodateien klickt auf den Button „Konvertieren / Speichern“. Fügt die entsprechenden Audiodateien ein und wählt dann „Audio - MP3“ als Zielformat (© GIGA) Unter „Einstellungen“ findet ihr den Punkt „Profil“, wählt hier im Dropdown-Menü „Audio - MP3“ aus. Falls ihr zum ersten Mal FLAC- in MP3-Dateien umwandelt, klickt jetzt auf den Schraubenschlüssel .

. Wählt hier den Reiter „Audiocodec“ und gebt bei Bitrate 256 oder 320 kbit/s ein.

und gebt bei Bitrate oder ein. Übernehmt die Änderung, indem ihr auf den Button „Speichern“ klickt. Vor dem ersten Konvertierungsvorgang solltet ihr die Grundeinstellungen für den MP3-Codec anpassen. (© GIGA) Wenn ihr nur eine einzelne Datei konvertiert, klickt auf den Button „Durchsuchen“ und wählt dann den Speicherort wie Namen der Zieldatei aus. Startet den Konvertierungsvorgang abschließend, mit der Schaltfläche „Start“.

FLAC mit Online-Konvertern auch am Handy umwandeln

Für unterwegs oder auf Geräten ohne VLC-Installation (zum Beispiel Firmen-PCs) bieten sich Online-Konverter wie online-audio-converter, freeconvert oder online-convert an.

Diese sind aufgrund des Up- und Downloads eher für einzelne Dateien geeignet. Dazu solltet ihr bei persönlichen Inhalten (beispielsweise Sprachnachrichten) beachten, dass die Dateien vorübergehend auf fremden Servern gespeichert werden – auch wenn die Anbieter eine Löschung garantieren.