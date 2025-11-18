FLAC-Dateien in MP3 umwandeln: Kostenlose Methode Schritt für Schritt erklärt

Audiodateien existieren in den unterschiedlichsten Formaten. Wer seine Musik oder Sprachaufnahmen vom FLAC- ins weit verbreitete MP3-Format umwandeln möchte, braucht dafür keinen kostenpflichtigen Konverter. Die meisten Nutzer besitzen bereits ein geeignetes Programm. Hier erfahrt ihr, wie ihr FLAC-Dateien kostenlos und unkompliziert in MP3 konvertiert.
Mit dem VLC Media Player FLAC in MP3 konvertieren
Die Konvertierung von FLAC- in MP3-Dateien ist mit dem VLC-Media-Player schnell erledigt. Der beliebte, kostenlose Player steht für Windows, macOS und Linux zur Verfügung und ist vielleicht sogar schon auf eurem System installiert.
FLAC-Dateien sind bekannt für ihre hohe Audioqualität. Standardmäßig wandelt der VLC-Media-Player jedoch mit einer Bitrate von 128 kbit/s um. Um möglichst die gute Qualität eurer Audiodateien zu bewahren, solltet ihr deshalb beim ersten Mal die Bitrate anpassen. Diese Einstellungen werden dann für alle weiteren Konvertierungen übernommen.
- Öffnet den VLC-Media-Player auf eurem Computer.
- Geht im Menü auf „Medien“ und im Dropdown-Menü auf „Konvertieren/Speichern ...“
Alternativ drückt die Tastenkombination [Strg] + [R].
- Unter „Dateiauswahl“ klickt ihr auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen“.
- Wählt die gewünschten FLAC-Dateien auf eurem Computer aus und klickt auf den Button „Öffnen“.
Alternativ: Nutzt „Drag and Drop“, um die Dateien in das Fenster zu ziehen.
- Nach dem Hinzufügen aller Audiodateien klickt auf den Button „Konvertieren / Speichern“.
- Unter „Einstellungen“ findet ihr den Punkt „Profil“, wählt hier im Dropdown-Menü „Audio - MP3“ aus.
- Falls ihr zum ersten Mal FLAC- in MP3-Dateien umwandelt, klickt jetzt auf den Schraubenschlüssel.
- Wählt hier den Reiter „Audiocodec“ und gebt bei Bitrate 256 oder 320 kbit/s ein.
- Übernehmt die Änderung, indem ihr auf den Button „Speichern“ klickt.
- Wenn ihr nur eine einzelne Datei konvertiert, klickt auf den Button „Durchsuchen“ und wählt dann den Speicherort wie Namen der Zieldatei aus.
- Startet den Konvertierungsvorgang abschließend, mit der Schaltfläche „Start“.
FLAC mit Online-Konvertern auch am Handy umwandeln
Für unterwegs oder auf Geräten ohne VLC-Installation (zum Beispiel Firmen-PCs) bieten sich Online-Konverter wie online-audio-converter, freeconvert oder online-convert an.
Diese sind aufgrund des Up- und Downloads eher für einzelne Dateien geeignet. Dazu solltet ihr bei persönlichen Inhalten (beispielsweise Sprachnachrichten) beachten, dass die Dateien vorübergehend auf fremden Servern gespeichert werden – auch wenn die Anbieter eine Löschung garantieren.