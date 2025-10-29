Flexibler Handyvertrag zum Schnäppchenpreis: Hier gibt es 20 GB für nur 4,99 Euro

Wer einen richtig günstigen Handytarif ohne Vertragsbindung sucht, wird bei Lebara fündig. Der Tarif bietet 20 GB im Telefónica-Netz für unter 5 Euro und internationale Minuten obendrauf.

HELLO! 20 5G Flex mit Komplett-Ausstattung zum Mini-Preis

Der Lebara HELLO! 20 5G Flex beweist, dass günstig nicht weniger bedeuten muss: 20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica, eine Allnet- und SMS-Flat sowie 50 Minuten für Anrufe in 50 Länder (zum Angebot bei Lebara). Das alles für 4,99 Euro monatlich ohne Anschlusspreis und mit monatlicher Kündbarkeit. Dazu gibt es EU-Roaming und eSIM-Unterstützung.

Das Besondere an Lebara: Die internationale Komponente ist bereits inklusive. Während andere Anbieter für Auslandsgespräche extra kassieren, könnt ihr kostenlos in 50 Länder telefonieren – perfekt für alle mit Familie oder Freunden im Ausland. Bei Rufnummernmitnahme gibt es sogar 10 Euro Bonus.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telefónica

Anbieter: Lebara

Tarifname: HELLO! 20 5G Flex

Datenvolumen + Speed: 20 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze plus 50 Minuten in 50 Länder

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, internationale Minuten inklusive

Einmalige Kosten: 0 Euro Anschlusspreis (10 Euro Aktivierungsgebühr)

Grundgebühr: 4,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der HELLO! 20 5G Flex ist ideal für preisbewusste Nutzer, die trotzdem nicht auf Leistung verzichten wollen. Mit 20 GB könnt ihr problemlos soziale Medien nutzen, Musik streamen und regelmäßig Videos schauen. Die internationalen Minuten machen den Tarif besonders für Menschen mit Bekannten, Freunden oder Familie in der Ferne interessant.

Mit etwa 25 Cent pro Gigabyte gehört der Tarif zu den günstigsten am Markt. Die monatliche Kündbarkeit bietet maximale Flexibilität, während das Telefónica-Netz eine solide Abdeckung in Städten und Ballungsräumen bietet. Besonders hervorzuheben ist die komplette Kostenfreiheit beim Abschluss – nur die 10 Euro Aktivierungsgebühr fallen an.

Alternativen zum Tarif

Wer mehr Datenvolumen benötigt, findet bei Lebara größere Flex-Tarife zu immer noch fairen Preisen. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Telekom-Tarife eine Alternative – allerdings zu deutlich höheren Preisen.

Andere günstige Anbieter wie PennyMobil oder Klarmobil bieten ähnliche Preise, meist jedoch ohne die internationalen Minuten oder mit weniger Flexibilität. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch weitere Angebote im Überblick.

