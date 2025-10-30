Flixtrain verkauft euch Tickets für 9,99 Euro – aber nur, wenn ihr schnell genug seid

Wer jetzt bucht, fährt billiger als jemals zuvor – doch die Uhr tickt.

Ab dem 30. Oktober bietet FlixTrain 10.000 Tickets für deutschlandweite Reisen zum Preis von nur 9,99 Euro an. Die Aktion läuft bis zum 5. November – wer schnell bucht, sichert sich den Rabatt. Die Tickets gelten für Reisen im Zeitraum vom 3. November bis 18. Dezember (bei Flixtrain anschauen). Der Preis wird direkt bei der Verbindungssuche angezeigt.

Tickets direkt bei Flixtrain checken

Für wen sich die 9,99-Tickets von Flixtrain lohnen

Perfekt für alle, die flexibel fahren können: Da sich das Angebot stark nach Verfügbarkeit richtet, werden die günstigen Tickets vor allem Verbindungen angeboten, die weniger frequentiert sind. Wem also das Fahren unter der Woche und in den Randzeiten nichts ausmacht, hat bessere Karten.

Ideal für Preisbewusste: Studierende, Pendler oder Reisende mit kleinerem Budget und wenig Gepäck können mit den 9,99-Euro-Tickets deutlich sparen.

Weniger geeignet für Kurzentschlossene: Da die Aktion stark nach Verfügbarkeit funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Tickets schon weg sind.

Parallel zur Aktion kündigt das Unternehmen ein erweitertes Streckenangebot an. Mit dem Winterfahrplan, der ab dem 14. Dezember gilt, wächst das Netz um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fahrgäste können sich auf mehr Direktverbindungen, bessere Abfahrtszeiten und kürzere Reisezeiten freuen.

Aktuell gibt es noch viele Verbindungen zum Aktionspreis, die quer durch Deutschland gehen. Hier etwa eine Fahrt von Berlin nach Stuttgart am 27. November für 9,98 Euro:

Wer flexibel bei der Buchung ist, kann massig Geld bei den Tickets sparen. (© Screenshot GIGA)

Tickets direkt bei Flixtrain checken

Vorteil gegenüber der DB: Sitzplatzreservierung ist Teil des Tickets

Ein weiterer Vorteil: Jeder Fahrgast erhält automatisch einen zugewiesenen Sitzplatz, der bereits im Ticketpreis enthalten ist. Nur wer sich seinen Sitzplatz selbst aussuchen will oder einen der Komfortsitze haben möchte, zahlt drauf:

Klassischer Sitz: 5,99 Euro

Sitz mit Tisch: 7,49 Euro

Komfortsitz mit mehr Beinfreiheit: 7,99 Euro

Zum Vergleich: Bei der Bahn gibt es die Sitzplatzreservierung nur gegen einen Aufpreis von 5,50 Euro. Dafür habt ihr aber auch das Risiko, dass ihr vielleicht gar keinen Platz abbekommt – das kann euch im FlixTrain nicht passieren.

Als Reisegepäck sind pro Person bei Flixtrain eine kleine Tasche und ein kleines Reisegepäck inkludiert. Reist ihr mit einem großen Koffer (größer als 55 x 40 x 21 cm und / oder schwerer als 10 kg), müsst ihr ein Zusatzgepäck für 5,49 Euro buchen.