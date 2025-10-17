Flohmarkt heute: Die besten Portale, um Trödel-, Antik- und Kinderflohmärkte in der Nähe zu finden

Ob ihr nach einem klassischen Trödelmarkt, einem Antikmarkt oder einem Kinderflohmarkt sucht: Mit den folgenden Seiten und Suchportalen findet ihr schnell und einfach alle Flohmärkte in der Nähe, inklusive Termine, Uhrzeiten, Standgebühren und weiteren Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Marktcom

„Marktcom“ ist eine der umfangreichsten Datenbanken für Floh- und Trödelmärkte in ganz Deutschland. Ihr könnt gezielt nach Stadtnamen, Bundesland oder PLZ-Gebiet suchen und filtern. Neben Datum und Uhrzeit findet ihr oft auch Angaben zu der Veranstaltung wie die Veranstaltungsform wie Geländeart, Standgebühren für Verkäufer, Parkmöglichkeiten, Anfahrtshinweise und mehr.

Anzeige

Darüber hinaus bietet „Marktcom“ auch eine App-Version fürs Handy, sodass ihr auch unterwegs spontan nach einem Markt zum Bummeln Ausschau halten könnt, selbst wenn ihr euch in einer fremden Stadt befindet:

marktcom - Die Flohmarkt App marktcom.de Deutschland GmbH

marktcom marktcom.de

Anzeige

Meine Flohmarkt-Termine

„Meine Flohmarkt-Termine“ zeigt euch alle Trödelmärkte, Börsen, Messen und mehr in eurem Umkreis an. Ihr könnt nach Postleitzahl, Stadt und Veranstaltungsart filtern und suchen.

Auch „Meine Flohmarkt Termine“ versorgt euch gut aufgeteilt zwischen „Infos für Besucher“ und „Infos für Händler“ mit Details wie möglichen Eintrittspreisen, Auf- und Abbauzeiten, sanitäre Anlagen und mehr. Dazu gibt es eine praktische Übersicht für alle Ausfälle und Absagen.

Veranstaltungskalender der Stadt

Viele Städte und Gemeinden listen Flohmärkte in ihren Veranstaltungskalendern auf der offiziellen Webseite der Stadt oder unabhängig bei lokalen Medien: Berlin | Hamburg | München | Köln

Falls eure Stadt keine Webseite hat oder keinen aktuellen Veranstaltungen und Termine auf der Seite führt, findet ihr alternativ oft bei Social-Media-Auftritten der Stadt (Facebook, X, Instagram) oder bei unabhängigen Portalen wie meinestadt.de alle Markttermine.