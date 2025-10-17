Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Apps & Downloads
  4. Flohmarkt heute: Die besten Portale, um Trödel-, Antik- und Kinderflohmärkte in der Nähe zu finden

Flohmarkt heute: Die besten Portale, um Trödel-, Antik- und Kinderflohmärkte in der Nähe zu finden

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Drei Frauen stehen im Freien an einem Flohmarkt-Stand und unterhalten sich freundschaftlich: Die Frau links trägt ein blumiges Oberteil und einen bunten Regenschirm als Sonnenschutz auf dem Kopf. Die Frau in der Mitte hält eine kleine Flasche und trägt eine weiße Bluse sowie eine Sonnenbrille. Die Frau rechts ist in einem grünen Oberteil gekleidet und hält ein rosafarbenes, rundes Objekt in der rechten Hand. Im Hintergrund sind Kleidungsstücke an einer Stange zu sehen.
© Funke Foto Services, Markus Joosten via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Ob ihr nach einem klassischen Trödelmarkt, einem Antikmarkt oder einem Kinderflohmarkt sucht: Mit den folgenden Seiten und Suchportalen findet ihr schnell und einfach alle Flohmärkte in der Nähe, inklusive Termine, Uhrzeiten, Standgebühren und weiteren Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Marktcom
  2. 2.Meine Flohmarkt-Termine
  3. 3.Veranstaltungskalender der Stadt

Marktcom

Marktcom“ ist eine der umfangreichsten Datenbanken für Floh- und Trödelmärkte in ganz Deutschland. Ihr könnt gezielt nach Stadtnamen, Bundesland oder PLZ-Gebiet suchen und filtern. Neben Datum und Uhrzeit findet ihr oft auch Angaben zu der Veranstaltung wie die Veranstaltungsform wie Geländeart, Standgebühren für Verkäufer, Parkmöglichkeiten, Anfahrtshinweise und mehr.

Anzeige

Darüber hinaus bietet „Marktcom“ auch eine App-Version fürs Handy, sodass ihr auch unterwegs spontan nach einem Markt zum Bummeln Ausschau halten könnt, selbst wenn ihr euch in einer fremden Stadt befindet:

marktcom - Die Flohmarkt App

marktcom - Die Flohmarkt App

marktcom.de Deutschland GmbH
Kostenlos im Google Play Store
marktcom

marktcom

marktcom.de
Kostenlos im Apple App Store
Anzeige

Meine Flohmarkt-Termine

Meine Flohmarkt-Termine“ zeigt euch alle Trödelmärkte, Börsen, Messen und mehr in eurem Umkreis an. Ihr könnt nach Postleitzahl, Stadt und Veranstaltungsart filtern und suchen.

Auch „Meine Flohmarkt Termine“ versorgt euch gut aufgeteilt zwischen „Infos für Besucher“ und „Infos für Händler“ mit Details wie möglichen Eintrittspreisen, Auf- und Abbauzeiten, sanitäre Anlagen und mehr. Dazu gibt es eine praktische Übersicht für alle Ausfälle und Absagen.

Veranstaltungskalender der Stadt

Viele Städte und Gemeinden listen Flohmärkte in ihren Veranstaltungskalendern auf der offiziellen Webseite der Stadt oder unabhängig bei lokalen Medien: Berlin | Hamburg | München | Köln

Lesenswert

Falls eure Stadt keine Webseite hat oder keinen aktuellen Veranstaltungen und Termine auf der Seite führt, findet ihr alternativ oft bei Social-Media-Auftritten der Stadt (Facebook, X, Instagram) oder bei unabhängigen Portalen wie meinestadt.de alle Markttermine.

Anzeige