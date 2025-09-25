Flyer erstellen mit KI: Tools, Hacks und Tipps

Broschüren und Flyer habt ihr bislang mit aufwendigen Grafiktools erstellt? Dank KI funktioniert das jetzt leichter. Wir verraten euch, wie das geht und welche Programme ihr nutzen könnt.

Flyer mit KI erstellen: Chatbot vs. spezielle KI-Tools

ChatGPT und Co. eignen sich für die Erstellung von Flyern nur primär. Eure Texte, peppige Slogans und Titel könnt ihr mit einer generativen KI erzeugen oder optimieren lassen. Ein reiner Info-Flyer gelingt so schon ziemlich gut. Die KI kann euch zudem eine Struktur vorschlagen, Call-to-Actions entwickeln und euch inspirieren.

ChatGPT 5.0 ist laut eigener Aussage in der Lage, eine Flyer-Struktur zum direkten Einfügen in Canva zu erstellen. Das Programm liefert euch zahlreiche (kostenlos nutzbare) Vorlagen, die ihr dann ohne KI anpassen könnt. Es gibt jedoch auch andere Programme, mit denen ihr auf direkteren Weg Flyer mit KI erstellen könnt.

Wollt ihr es professioneller oder ohne den Umweg über Canva, gibt es mittlerweile verschiedene KI-Flyer-Tools, die direkt auf diese Aufgabe zugeschnitten sind. Euer Vorteil ist, dass ihr nur ein Programm nutzen müsst und am Ende ein fertiges Produkt erhaltet.

Grafikerstellung für euren Flyer mit KI

Braucht ihr nur die Grafik und wollt euren Flyer damit selbstständig erstellen (zum Beispiel über PowerPoint), ist KI eine praktische Hilfe. Bildgeneratoren wie DALL-E, Midjourney oder Adobe Firefly zaubern euch auf Wunsch euer Design, sodass ihr keine Stockfotos braucht.

DALL-E erstellte mir auf Wunsch einen ersten Rohentwurf für eine fiktive Pizzeria namens „La Famiglia“, sämtliche Daten hat die KI selbst generiert. Theoretisch könnt ihr den Entwurf nun mit zu Canva nehmen und dort euren Flyer damit erstellen.

Die Top 3 Programme zur Flyer-Erstellung mit KI

Wollt ihr lieber direkt mit einem speziellen Programm zur Flyer-Erstellung arbeiten, habt ihr die freie Auswahl. Canva ist nur eine Option, die wir euch gleich noch etwas detaillierter vorstellen. Wir zeigen euch aber auch andere Programme, mit denen ihr eure Flyer direkt generieren und für den Druck aufbereiten könnt.

Canva

Für Einsteiger ist Canva eine der besten Optionen, denn das Designraster unterstützt euch bei der Ausrichtung der Elemente. Ihr findet hier außerdem jede Menge Vorlagen, die für eure Social-Media-Posts oder digitale Flyer nutzbar sind.

Verwendet ihr die kostenlose Version, habt ihr schon zahlreiche Möglichkeiten, wenn es professioneller werden soll, gibt es Canva Pro. Ihr zahlt hier pro Jahr 110 Euro pro Person oder bei mindestens drei Nutzern nur 90 Euro pro Jahr. Im Pro-Modus habt ihr Zugriff auf über 140 Millionen Grafiken und alle Premium-Vorlagen.

Wollt ihr KI und Canva nutzen, habt ihr mit Magic Media die Möglichkeit dazu. Ihr lasst euch euer Wunschdesign generieren und bearbeitet es dann mit den gewohnten Canva-Tools.

Piktochart

Mit Piktochart generiert ihr Flyer, aber auch Broschüren, Poster und ähnliche Designs per Prompt. Nachdem ihr euch registriert habt (per E-Mail oder Facebook möglich), schreibt ihr euren Text und gebt der KI zusätzliche Anweisungen. Ihr bekommt zum Start 60 Credits zum Ausprobieren.

Ein Flyer kostet euch einen Credit. Ihr bekommt verschiedene Designs zur Auswahl und könnt eure Texte manuell eingeben. Den Erstentwurf könnt ihr auf Wunsch selbst bearbeiten.

Adobe Express

Als Adobe-Nutzer findet ihr auch hier einen Flyer-Generator, den ihr mit eurem Bestandskonto nutzen könnt. Habt ihr keins, legt ihr eines über die E-Mail-Adresse an. Ihr findet bereits zu Beginn verschiedene KI-generierte Vorlagen zur Inspiration, könnt aber auch mittels Prompt euer eigenes Design generieren. Habt ihr ein Beispielbild, ladet ihr es hoch.

Ihr wählt selbst aus, ob ihr Poster, Broschüre, Flyer oder ein anderes Format erstellen wollt. Nachdem ihr euren Prompt eingegeben habt, macht euch Adobe individuelle Vorschläge, die ihr nach Wunsch bearbeiten könnt. Im Bearbeitungsmodus lassen sich Texte der Vorlage entweder per KI umschrieben oder selbst generieren.

Schriftarten, Effekte und Animationen lassen sich ebenfalls bearbeiten, außerdem könnt ihr weitere Seiten hinzufügen. Um alle Funktionen und Hintergründe nutzen zu können sowie lizenzfrei auf Stockmedien von Adobe zurückzugreifen, braucht ihr Adobe Express. Es gibt eine 30-tägige Testversion, danach kostet der Zugang 11,89 Euro pro Monat im Monatsabo.

Tipps für eure Flyer per KI

Für optimale Ergebnisse braucht die KI guten Input. Wenn es euch schwerfällt, Prompts zu erstellen, nutzt einen Promptgenerator. Sie helfen euch dabei, alle wesentlichen Merkmale in einen knappen, aber präzisen Satz zu bringen. KI arbeitet nur so gut, wie ihr sie beauftragt.

Ihr habt bei allen vorgestellten Tools die Möglichkeit, sie kostenlos auszuprobieren und so festzustellen, ob sie euch liegen. Benötigt ihr professionelle Flyer und nutzt die KI häufig, macht ein Pro-Abo fast immer Sinn.