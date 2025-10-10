Fn-Taste dauerhaft aktiviert: Wie Einrast-Funktion beenden?

Mit der Fn-Taste eure (Laptop-)Tastatur könnt ihr viele erweiterte Funktionen nutzen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven, wenn die benötigte Einstellung immer nur eine Tastenkombination entfernt ist. Hier zeigen wir euch, welche Funktionen die Fn-Taste bietet und wie ihr sie deaktiviert, wenn sie beispielsweise dauerhaft aktiv ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist die Fn-Taste und wo finde ich sie?

Die Taste Fn findet man auf Laptop-Tastaturen, mittlerweile aber auch immer häufiger auf Gaming- und Medien-Tastaturen. Das „Fn“ steht dabei für „Funktion“ (engl. function). Häufig befindet sich die Taste zwischen den altbekannten Sondertasten wie Strg, Alt und Win (Windows-Taste). Mit der Fn-Taste könnt ihr (wie mit Shift ⇑ oder Alt Gr) eine weitere Steuerungsebene der Tastatur erreichen. Das bedeutet, ihr könnt eine Zweit- oder Drittbelegung einer Taste nutzen.

Anzeige

Dabei unterscheiden sich die Funktionen von Hersteller zu Hersteller und teilweise auch zwischen den unterschiedlichen Tastatur- oder Laptop-Modellen selbst. Die Tasten, welche eine weitere Belegung für die Funktions-Taste haben, sind oft durch ein passendes, häufig in einer bestimmten Farbe gehaltenes Symbol zu erkennen.

Häufige Funktionen der Fn-Taste

Folgende Funktionen könnt ihr meist bei Notebooks mit einer Fn-Tastenkombination ausführen:

Bildschirmhelligkeit anpassen

Bildschirm ein-/ausschalten

Computer in den Standby-Modus fahren

Touchpad (de)aktivieren

Ersatz-NumPad auf der rechten Hälfte der Tastatur (wenn das Laptop keinen Ziffernblock besitzt)

Externe Monitore ansteuern

Auch bei immer mehr Tastaturen für den Desktop-PC ist eine Fn-Taste zu finden. Hier ist oft die obere F-Tasten-Reihe mit der Medien-Steuerung oder Tastatur-eigenen Funktionen belegt. Zum Beispiel:

Lautstärkeeinstellungen (Lauter, Leiser, Stumm)

Play/Pause, nächster Titel, vorheriger Titel

Helligkeit der Tastaturbeleuchtung anpassen

Makro-Funktion auslösen

Hier könnt ihr beispielsweise mit der Tastenkombination Fn + F5 den Monitor ein- und ausschalten (Bildqelle: Acer)

Anzeige

Fn-Taste (de)aktivieren

Manchmal kann es vorkommen, dass die Fn-Taste dauerhaft aktiviert beziehungsweise „eingerastet“ ist. Ähnlich wie bei der Feststelltaste, bei der dann alles großgeschrieben wird, könnt ihr dann beispielsweise nicht mehr die normalen Funktionen der F-Tasten nutzen oder schreibt plötzlich Zahlen statt Buchstaben. Um die Fn-Sperre zu lösen, gibt es (leider) je nach Hersteller und Modell verschiedene Tastenkombinationen. Probiert folgende Tastenkombinationen nacheinander aus, um die Fn-Taste wieder dauerhaft zu (de)aktivieren:

Strg + Shift ⇑ + Num ⇓

+ + Fn + Num ⇓

+ Num ⇓

Fn + F11

+ Num ⇓ + F11

Anzeige

Wenn ihr keine Num-Taste auf der Tastatur besitzt, könnt ihr die Kombinationen stattdessen auch mit der Taste Einfg ausprobieren. Wenn alle Tastenkombinationen nicht weiterhelfen und auch Treiber-Updates die Fn-Sperre nicht lösen können, könnt ihr noch mit zusätzlichen Tools an das Problem herangehen: Nutzt hierfür das kostenlose Tool SharpKeys, um bestimmten Tasten die Funktion zu geben, die ihr gerne bei einem Tastendruck ausführen wollt.

Fn-Taste funktioniert nicht?

Wenn ihr genau das gegenteilige Problem habt, also die zusätzlichen Funktionstasten erst gar nicht reagieren, kann das ebenfalls verschiedene Ursachen haben. Häufig ist das der Fall, wenn ihr euren Laptop neu aufgesetzt oder gerade ein Windows Upgrade auf Windows 11 durchgeführt hat. Dann solltet ihr die Herstellerseite des Laptops ansurfen und euch die passenden Treiber für euer Laptop-Modell und Betriebssystem herunterladen. Nach der Installation und einem Neustart sollten die Taste Fn wieder die gewünschte Funktionen bieten.

Anzeige

Wenn ihr eine externe Tastatur mit Fn-Taste nutzen wollt, solltet ihr auch hier die beiliegenden Treiber installieren und den Standard-Tastaturtreiber überschreiben. Ansonsten funktionieren die Fn- und Extra-Tasten häufig nicht.

Falls ihr eine externe Tastatur ohne Fn-Taste an einem Laptop nutzen wollt, könnt ihr die Fn-Funktionen oft trotzdem benutzen: Drückt anstelle der Fn-Taste dafür einfach Strg + Alt + die jeweilige F-Taste, die auf eurem Laptop die gewünschte Funktion erfüllt.