Förderung für Wärmepumpen soll komplett auf den Kopf gestellt werden

Ein geplanter Schnitt könnte bald entscheiden, wer beim Heizungstausch noch Geld vom Staat sieht – und wer nicht mehr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Bundesregierung ringt um Milliarden im Haushalt 2027 – und eine der zentralen Streitfragen ist die Förderung für den Heizungstausch. Schon jetzt fehlen nach Angaben von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) rund 30 Milliarden Euro. Die Koalition sucht fieberhaft nach Wegen, Ausgaben zu kürzen. Besonders im Visier: die Zuschüsse für Wärmepumpen.

Anzeige

Förderung für Wärmepumpen vor Änderung

Der Druck kommt vor allem von der Union. CSU-Chef Markus Söder forderte bereits eine Halbierung der staatlichen Förderung, die derzeit in vielen Haushalten den Einbau einer Wärmepumpe überhaupt erst möglich macht. Auch in der SPD gibt es Offenheit für Anpassungen – allerdings mit einer klaren Einschränkung: Für Geringverdiener soll die Unterstützung bestehen bleiben.

Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen erhalten aktuell 20 Prozent Zuschuss. Für alle anderen gibt es bislang 30 Prozent Grundförderung und bis zu 20 Prozent zusätzlich, wenn eine noch funktionierende fossile Heizung ersetzt wird.

Immer häufiger fällt nun das Schlagwort „Einkommensdeckel“. Die Idee: Wohlhabendere Haushalte sollen keine direkten Zuschüsse mehr bekommen, sondern die Kosten steuerlich absetzen können. Der energiepolitische Sprecher der Union, Andreas Lenz, spricht von einem „sinnvollen Modell“, das Fördermittel einsparen würde. Auch in der SPD gibt es Sympathien – allerdings lehnt die Fraktion eine pauschale Kürzung ohne soziale Staffelung ab.

Anzeige

Die Heizungsbranche warnt

Die Pläne beunruhigen die Heizungsbranche. Hersteller warnen vor einem gefährlichen Boom-Bust-Effekt: Wohlhabende könnten schnell noch Förderungen beantragen, bevor sie gestrichen werden. Die Folge wäre ein kurzer Nachfrage-Schub, gefolgt von einem Einbruch – ein Muster, das die Branche schon 2022 und 2023 während der Energiekrise erlebt hat.

Heizungsbauer und Industrie bringen daher eigene Ideen ein. Ein Vorschlag lautet, die Zuschüsse nicht abrupt zu kappen, sondern jährlich leicht zu senken – etwa in Schritten von 2,5 Prozentpunkten. So ließe sich die Nachfrage verstetigen, während der Staat trotzdem Ausgaben reduziert (Quelle: t-online).

Ob am Ende ein Einkommensdeckel, eine schrittweise Kürzung oder ein ganz anderes Modell kommt, ist noch offen. Klar ist nur: Die Wärmepumpenförderung, bislang ein zentrales Instrument der Energiewende, steht vor einem radikalen Umbau. Für viele Haushalte könnte sich damit entscheiden, ob der Umstieg auf klimafreundliches Heizen finanziell überhaupt noch machbar bleibt.